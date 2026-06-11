Sudáfrica llegó al Estadio CDMX

La selección de Sudáfrica arribó al Estadio CDMX en medio de un fuerte operativo de seguridad, para el duelo inaugural del Mundial ante la Selección Mexicana, que se disputará a la 1 de la tarde de este jueves 11 de junio de 2026.

A su llegada al inmueble, los aficionados los recibieron con el grito de “¡México, México, México!”.

La selección de Sudáfrica partió de su hotel de concentración después de las 10 de la mañana, rumbo al Estadio Ciudad de México. Varios aficionados fueron a apoyar a los ‘Bafana Bafana’.

Los aficionados continúan llegando al Estadio CDMX Mexsport

En las inmediaciones del estadio, se pudo ver a algunos seguidores de Sudáfrica, quienes portaban con orgullo su bandera y hasta algunos mexicanos se fotografiaron con ellos.

Asimismo, Luchito, el aficionado mexicano que se hizo viral por conseguir que los seleccionados de Sudáfrica le firmaran su álbum, también acudió al Estadio CDMX, enfundado con la playera que le regaló el técnico Hugo Broos.

Por las inmediaciones del Estadio, varios aficionados le pusieron color, portando máscaras, banderas, sombreros, playeras.

México y Sudáfrica reeditarán el encuentro inaugural del Mundial 2010, que terminó con un empate 1-1.