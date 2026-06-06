El Papa posó con la playera de México; ¿habrá ‘milagro’?

El Papa León XIV posó con la playera de la selección de México durante el avión que lo trasladó a España en su visita apostólica que tendrá desde este sábado hasta el 12 de junio. En el trayecto, la periodista Valentina Alazraki le entregó la camiseta al Sumo Pontífice.

La periodista le pidió un mensaje al Papa previo a la inauguración del Mundial 2026, además de decirle que la Selección Mexicana lo había “fichado”.

“Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio”, respondió León XIV.

Valentina Alazraki recordó que el Papa había elegido apoyar a Perú, pero la selección inca no pudo clasificarse al Mundial.

“Perú no juega. Italia no juega. Pero hay algunos países pequeños por ahí que de hecho lograron entrar. Vamos a ver”, dijo.

Después, se le pidió al Papa que mostrara la playera de la Selección Mexicana ante las cámaras, a lo que accedió el Sumo Pontífice.

México inaugurará el Mundial 2026 el próximo 11 de junio, cuando enfrente a la selección de Sudáfrica en el Estadio CDMX.