COM condena acto discriminatorio contra mexicana en los Juegos Centroamericanos

El Comité Olímpico Mexicano (COM) condenó de manera enérgica la publicación realizada por la Liga Nacional de Guatemala en redes sociales, en la que se puso en duda la identidad de la taekwondoín mexicana Seo Hyun Cecilia Lee Kim tras la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La controversia surgió después de que la guatemalteca Alejandra Higueros conquistó la medalla de oro al derrotar a Lee Kim en Poomsae. Tras el combate, la cuenta oficial de la Liga Nacional GT publicó un mensaje en el que afirmó que México había llevado a "una surcoreana" para competir en una disciplina dominada por atletas asiáticas, asegurando que "ni así pudieron" vencer a la campeona guatemalteca.

La publicación fue ampliamente criticada por usuarios y deportistas al considerar que reducía la identidad de la atleta mexicana a su apariencia física y a su ascendencia familiar.

El Comité Olímpico Mexicano habla de discriminación

Horas después, el Comité Olímpico Mexicano difundió un comunicado en el que rechazó cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia sus atletas.

El Comité Olímpico Mexicano rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida a nuestras atletas. La publicación de la página @liganacional_gt reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio", señaló el organismo.

El COM enfatizó que Seo Hyun Cecilia Lee Kim es mexicana y que su nacionalidad no puede ponerse en duda por sus rasgos físicos o su apellido.

Seo Hyun Cecilia Lee Kim es mexicana, representa a México con orgullo, disciplina y entrega, y su nacionalidad, como la de cualquier persona, la define su historia, su cultura y su compromiso con el país que porta en el pecho, no sus rasgos físicos ni su apellido", añadió.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a promover un deporte basado en el respeto y la competencia sana, al tiempo que condenó cualquier acto que vulnere la dignidad de los atletas.

La respuesta de Cecilia Lee Kim

La propia taekwondoín también respondió a la publicación mediante sus redes sociales, donde expresó su inconformidad por el mensaje difundido por una institución deportiva.

Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones, y más porque es la página de una Liga Nacional deportiva", escribió.

Lee Kim recordó que nació en México y que ha representado al país durante toda su carrera internacional.

Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida."

Soe Lee utilizó sus redes sociales para condenar el mensaje de la Liga de Guatemala. Redes sociales.

La atleta añadió que la nacionalidad "no se determina por la apariencia", sino por la historia, la cultura y la identidad de cada persona, e hizo un llamado a ejercer una mayor responsabilidad antes de difundir mensajes de ese tipo.

Pese a la polémica, Lee Kim felicitó a Alejandra Higueros por su victoria, calificándola como una gran competidora y reconociendo que ambas protagonizaron una Final de alto nivel.

En el mismo comunicado, el Comité Olímpico Mexicano también felicitó tanto a Cecilia Lee Kim como a la guatemalteca Alejandra Higueros por la calidad deportiva mostrada durante la Final.