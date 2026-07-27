¡Con uno menos, México derrota a Costa Rica y asegura su lugar en Cuartos de Final!

La expulsión de Sebastián Liceaga parecía abrirle la puerta a Costa Rica. Ocurrió todo lo contrario. Con un hombre menos durante casi todo el segundo tiempo, México encontró el segundo gol del partido, controló los intentos de reacción de los ticos y terminó imponiéndose 2-0 para asegurar su lugar en los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

México llegó a seis puntos y mantuvo el paso perfecto dentro del Grupo D. Costa Rica, que en su debut había derrotado 1-0 a Guatemala, se quedó con tres unidades, las mismas que ahora tiene el conjunto chapín tras golear 4-0 a Antigua y Barbuda, por lo que el liderato del sector se definirá en la última jornada.

El conjunto dirigido por Alex Diego tomó la iniciativa desde el arranque y poco a poco comenzó a inclinar la cancha. Después de generar las oportunidades más claras, encontró recompensa al minuto 37, cuando Santiago Sandoval fue derribado dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima.

Hugo Camberos tomó el balón y ejecutó con autoridad desde los once pasos para vencer al guardameta costarricense y darle la ventaja al Tricolor, que se fue al descanso con el control del encuentro.

La expulsión no cambió el rumbo

Sebastián Liceaga cambió por completo el panorama del encuentro al minuto 50. El arquero mexicano salió a disputar un balón dividido y, tras despejarlo, impactó con los tachones a Gabriel Sibaja. Después de revisar la acción, el silbante mostró la tarjeta roja y dejó a México con diez futbolistas.

Alex Diego respondió de inmediato con modificaciones. Cristo Navarrete ingresó para defender la portería y el Tricolor reorganizó sus líneas para afrontar el resto del compromiso en inferioridad numérica.

México, lejos de encerrarse, encontró el golpe definitivo. Al minuto 58, Samir Inda filtró un balón para Santiago Sandoval, quien alcanzó a rematar dentro del área. El disparo se desvió en el defensor Emmanuel Brenes, cambió su trayectoria y terminó en el fondo de las redes. Aunque inicialmente la anotación fue atribuida a Sandoval, la Concacaf corrigió la cédula oficial al finalizar el encuentro y registró el 2-0 como autogol de Brenes.

Costa Rica adelantó líneas durante el tramo final del partido, pero se encontró con una defensa mexicana bien plantada. Cuando fue exigido, Cristo Navarrete respondió con una atajada espectacular en el tiempo agregado al desviar con un manotazo un potente disparo de Ethan Barley, preservando la ventaja del Tricolor.

Ante Guatemala se definirá el liderato

El triunfo aseguró matemáticamente la clasificación de México a los Cuartos de Final, aunque todavía queda por definir si avanzará como primero o segundo del Grupo D.

Guatemala será el último rival del Tricolor en la fase de grupos. A México le bastará un empate para asegurar el primer lugar del sector, mientras que una derrota abriría la posibilidad de un triple empate con seis puntos junto a Guatemala y Costa Rica, escenario que se resolvería mediante los criterios de desempate de la Concacaf.

Finalizar como líder representa una ventaja importante, ya que permitirá enfrentar a uno de los mejores terceros lugares en los Cuartos de Final, ronda que también se disputará en Puebla y en la que estará en juego uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20.

Las Semifinales y la Final se celebrarán posteriormente en el Estadio Banorte. Además del título regional, el representativo mejor ubicado del torneo, excluyendo a Estados Unidos, obtendrá la clasificación a los Juegos Olímpicos, por lo que el cierre del campeonato ofrecerá una recompensa adicional para las selecciones participantes.