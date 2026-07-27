¡Invasión en la MLB! Ardilla detiene el juego y se roba el show

Los Tigers y los Orioles disputaban un encuentro importante en la lucha por mantenerse con vida en la pelea por un boleto de comodín de la Liga Americana. Sin embargo, el protagonista de la noche no fue un cuadrangular, una gran atrapada ni un pitcher dominante. Fue una ardilla.

En la séptima entrada del encuentro disputado en el Comerica Park, una ardilla negra irrumpió en el terreno de juego y convirtió el estadio en un improvisado escenario de persecución.

Durante varios minutos, el pequeño animal recorrió la pista de advertencia a toda velocidad, esquivó a los trabajadores del estadio y cambió de dirección constantemente, provocando risas entre los aficionados y deteniendo momentáneamente el desarrollo del encuentro.

Ni los empleados podían alcanzarla

La velocidad de la ardilla, su agilidad para cambiar de dirección y su reducido tamaño hicieron prácticamente imposible capturarla en los primeros intentos.

Mientras el personal de mantenimiento intentaba cerrarle el paso desde distintos puntos del campo, el narrador de los Tigers, Jason Benetti, relató la escena con entusiasmo, convirtiendo la persecución en uno de los momentos más divertidos de la transmisión.

Incluso una paloma apareció sobre el terreno, aunque quedó completamente opacada por la visitante de cuatro patas, que rápidamente se convirtió en la favorita del público.

Leody Taveras terminó con la persecución

Después de varios minutos de carrera, la ardilla fue finalmente acorralada cerca del jardín derecho.

El jardinero de los Orioles, Leody Taveras, decidió intervenir. Con su guante logró atrapar al animal y, con cuidado, lo lanzó hacia el personal del estadio para que pudiera ser retirado del terreno sin sufrir daño.

La escena desató una ovación de los aficionados y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el peculiar momento.

. La ardilla ganó el espectáculo; los Tigers no

Si la persecución fue un triunfo para el entretenimiento, el resultado deportivo fue muy distinto para Detroit.

Los Tigers terminaron cayendo 8-5 ante los Orioles, sumando su tercera derrota consecutiva en un momento delicado de la temporada y complicando sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por un lugar en la postemporada.

Al final de la noche, pocos recordaban el marcador. La imagen que quedó fue la de una diminuta ardilla negra corriendo por el Comerica Park y robándose, por unos minutos, todo el protagonismo de un juego de Grandes Ligas.