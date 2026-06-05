Revolución en el Mundial: el histórico cambio en los himnos nacionales

La FIFA sigue con innovaciones para el Mundial 2026. Una de las ceremonias más emotivas y esperadas es la de los Himnos Nacionales, que sufrirá algunos cambios con la finalidad de que se dé un mensaje de unidad.

El máximo organismo del futbol piensa en las experiencias y conexiones que tendrán los jugadores con los aficionados que estén en los estadios. Una ceremonia inmersiva rediseñada en 360 grados.

La FIFA piensa en una ceremonia de los himnos nacionales que sea inmersiva Mexsport

Ante ello, la tradicional alineación de los jugadores sobre la cancha, será cosa del pasado para dar paso a un nuevo formato.

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LA CEREMONIA DE LOS HIMNOS EN EL MUNDIAL 2026?

- Titulares y suplentes de ambos equipos estarán en el círculo central durante los himnos nacionales. El objetivo: crear un momento de unidad, orgullo y emoción.

- Los árbitros del partido también estarán en el círculo central.

- Banderas de los países que jueguen ese día.

- Elementos en el campo orientados a crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento.

- Arcos de entradas de jugadores.

- Pancarta en el círculo central.

- Banderas de los países en las manos.

Conforme avance el torneo, la FIFA agregará pirotecnia en la ceremonia de los himnos nacionales Mexsport

“Que todos los jugadores y árbitros se miren en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece a los equipos y a todos los presentes en el estadio. El Mundial es para cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido lo refleja”, dijo Gianni Infantino.

¿QUÉ SE VIENE MÁS ADELANTE EN EL MUNDIAL 2026?

Conforme avance el torneo, la FIFA tiene pensado otras innovaciones para que tenga mayor carga emocional.

- Incorporarán humo de colores o pirotecnia. - El túnel de jugadores contarán con la presencia de patrocinadores.