Rodrigo Dourado deja al América; jugará con FC Juárez el Apertura 2026

Rodrigo Dourado no continuará con América durante el Apertura 2026. El mediocampista brasileño se convertirá en nuevo jugador de FC Juárez, equipo al que llegará en calidad de préstamo por un torneo, luego de quedar fuera de los planes del técnico Guillermo Almada para el semestre.

El movimiento permitirá que el futbolista permanezca en la Liga MX, ya que el préstamo no contempla opción de compra. De esta manera, una vez concluido el campeonato, el brasileño deberá reportar nuevamente con América, donde aún mantiene contrato vigente.

La salida representa una de las primeras decisiones importantes del nuevo cuerpo técnico encabezado por Almada, que continúa ajustando la plantilla de cara a un torneo en el que las Águilas buscarán volver a pelear por el campeonato.

Nunca logró consolidarse en Coapa

Rodrigo Dourado llegó al conjunto azulcrema apenas para el torneo pasado, procedente del Atlético de San Luis, como una petición expresa del entonces entrenador André Jardine, quien ya conocía al mediocampista desde su etapa con el conjunto potosino.

Sin embargo, el brasileño nunca consiguió afianzarse como titular. A lo largo de su estancia con América disputó 22 partidos oficiales, marcó un gol y repartió una asistencia, aunque su rendimiento no terminó por convencer al nuevo proyecto deportivo.

Tras conocer que no sería considerado por Guillermo Almada, el propio futbolista optó por mantenerse en el futbol mexicano y aceptar la propuesta de FC Juárez, donde intentará recuperar protagonismo bajo las órdenes del portugués Pedro Caixinha.

Juárez suma experiencia para su mediocampo

Con la llegada de Rodrigo Dourado, FC Juárez incorpora a un mediocampista con amplio recorrido tanto en Brasil como en México. A lo largo de su carrera acumula 457 partidos oficiales, además de 27 goles, 16 asistencias y más de 37 mil minutos sobre el terreno de juego.

Su etapa más importante fue con Internacional de Porto Alegre, club en el que disputó 308 encuentros, anotó 20 goles y colaboró con 11 asistencias, antes de emprender su aventura en la Liga MX.

Posteriormente defendió los colores del Atlético de San Luis, donde sumó 127 partidos, seis anotaciones y cuatro asistencias, rendimiento que llamó la atención de América, aunque su paso por Coapa terminó siendo breve.

Ahora, Dourado buscará convertirse en una pieza importante para FC Juárez, equipo que pretende fortalecer su mediocampo con un futbolista de experiencia y recuperar terreno en el Apertura 2026, mientras espera una nueva oportunidad para volver a vestir la camiseta de América al finalizar su préstamo.