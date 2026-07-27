Sandoval revela la charla que cambió el partido tras la expulsión de Liceaga

La expulsión de Sebastián Liceaga obligó a México a cambiar por completo su plan de partido frente a Costa Rica, pero dentro de la cancha no hubo espacio para el desconcierto. Así lo reveló Santiago Sandoval, quien explicó que la reacción inmediata del grupo fue reunirse, hablar entre todos y convencerse de que podían seguir buscando el triunfo a pesar de la inferioridad numérica.

Creo que se refleja todo en la cancha. Somos un equipo muy unido, muy fuerte, que siempre tiene claro lo que quiere. A pesar de la expulsión, luego luego lo primero que hicimos fue juntarnos, hablarlo y remar contra corriente. Teníamos un gol de ventaja y seguimos presionando para buscar otro, que fue justamente lo que hicimos", aseguró el atacante.

Sandoval reconoció que la tarjeta roja representó un momento complicado por el contexto del encuentro, aunque destacó que la serenidad del grupo fue determinante para mantener el control del partido.

"Obviamente es un momento donde tienes que tener mucha calma. Una expulsión en contra cuando vas ganando 1-0, en un partido muy apretado y contra un rival así, sí te saca un poquito de control. Pero fue justo lo que hicimos: platicarlo entre nosotros, juntarnos y seguir para adelante", explicó.

El ajuste dio resultado

El delantero mexicano también reveló cómo reaccionó el cuerpo técnico tras la expulsión de Liceaga, con ajustes inmediatos que terminaron siendo determinantes para conservar el equilibrio del equipo.

Desde que sacaron la roja luego luego nos llamaron para decirnos lo que teníamos que hacer. Hugo Camberos y yo teníamos que cerrarnos. Sabíamos que no podíamos echarnos completamente para atrás. Fui a presionar, recuperamos el balón y después Samir Inda me puso un pase muy bonito. Gracias a Dios se me pudo dar otro gol", relató.

La jugada terminó con el balón dentro de la portería costarricense después de un desvío del defensor Emmanuel Brenes. Aunque la Concacaf corrigió la cédula oficial al finalizar el encuentro y registró la anotación como autogol del zaguero tico, Sandoval mantiene la convicción de que el tanto le pertenece, al considerar que su disparo llevaba dirección de portería. La Federación Mexicana de Futbol todavía tiene la posibilidad de solicitar una revisión para que la acción sea acreditada al atacante mexicano.

La mira ya está en Guatemala

Con el boleto a los Cuartos de Final asegurado, Sandoval dejó atrás el triunfo sobre Costa Rica y aseguró que el grupo ya piensa en el compromiso que definirá el liderato del sector.

"Descansar y pensar en el siguiente partido. No da tiempo para otra cosa. Vamos a ir a ganarlo y cerrar esta fase con paso perfecto", concluyó el futbolista de Chivas, quien buscará mantener el buen momento de un México que suma dos triunfos en el torneo y depende de sí mismo para terminar como líder del Grupo D.