Selección de Sudáfrica: historia, máximo goleador y calendario en el Mundial 2026

La primera federación de futbol en Sudáfrica se creó en 1892, pero fue hasta 1906 que se presentó ante el mundo en su primer juego internacional. Sin embargo, tanto la selección y la federación fueron absorbidas por el estallido social del Apartheid, fenómeno de segregación racial establecida en la entonces República de Sudáfrica por una minoría blanca.

Y justo fue esa minoría blanca la que acaparó con criterios racistas la conformación de la Selección Nacional. En consecuencia, fue suspendida primero de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en 1958 y posteriormente expulsada de la FIFA en 1976.

La selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación mundialista Mexsport

Fue hasta la caída del régimen segregacionista que la selección de Sudáfrica fue readmitida por el ente rector del futbol en 1992.

Con su retorno oficial, la calidad deportiva de esta selección se hizo notar con la conquista de la Copa Africana de Naciones 1996. En su palmarés también destacan sus cinco títulos del torneo regional del sur de África, la Copa COSAFA. Destacan también por ser el primer país de África en organizar una Copa del Mundo en 2010.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE SUDÁFRICA:

- Participaciones totales: 4 (1998, 2002, 2010, 2026).

- Mejor posición histórica: Fase de grupos (1998, 2002, 2010).

- Mejor posición (Era Moderna): Fase de grupos 2010.

- Récord histórico (Partidos): 9 PJ, 2G, 4E, 3P.

- Goles: 11 a favor, 16 en contra.

En 1992, la selección de Sudáfrica fue bautizada como 'Bafana Bafana' Mexsport

- Máximo goleador en Mundiales: Shaun Bartlett y Benni McCarthy (2).

- Jugador con más partidos: Quinton Fortune, Benni McCarthy, Lucas Radebe y Aaron Mokoena (6).

- Gol más rápido: Siyabonga Nomvethe (Minuto 4 vs Eslovenia, 2002).

- Racha de clasificaciones: 1.

- Confederación: CAF.

DATO CURIOSO:

Después de ser apodada como los "Bafana Bafana" en 1992, la Selección de Sudáfrica y la Asociación de Futbol de Sudáfrica enfrentaron en los años posteriores demandas por el uso comercial del apodo, el cual ya estaba registrado por el empresario local Stan Smidt.

FIGURA: LYLE FOSTER.

Tiene 25 años y es delantero del Burnley en la Premier League de Inglaterra. Nacido en Gauteng, destaca por su estatura (1.85) y agilidad, la cual le permite desempeñarse como centro delantero nominal o en ocasiones como extremo. Del combinado sudafricano, es el jugador con mayor valor en el mercado, poco más de 10 mdd. En números deportivos con la Selección de Sudáfrica registra 26 participaciones oficiales y 10 anotaciones, pero el 2026 será su primer mundial.

El belga Hugo Broos es entrenador de Sudáfrica desde mayo de 2021 Mexsport

DT. HUGO BROOS

El belga Hugo Broos es entrenador de Sudáfrica desde mayo del 2021.Con los Bafana Bafana ha conseguido el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones 2024 y el título de la Copa COSAFA 2023. Sin embargo, ya ha probado las mieles de ganar una Copa Africana de Naciones, lo hizo en el 2017 como seleccionador de Camerún.

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE SUDÁFRICA:

11 de junio vs México (13:00 horas, CDMX).

18 de junio vs Chequia (10:00 horas, Atlanta).

24 de junio vs Corea del Sur (10:00 horas, Monterrey).

PRONÓSTICO: Eliminado en fase de grupos.