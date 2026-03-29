Sinner se corona en Miami y conquista el anhelado 'Sunshine Double'

Jannik Sinner derrotó este domingo al checo Jiri Lehecka y ganó su segundo Masters 1000 de Miami, con el que completó además el doblete de títulos conocido como Sunshine Double, mismo que solamente está al alcance de 13 tenistas en la historia.

Sinner es el primer jugador en ganar consecutivamente los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ambos en Estados Unidos, desde que lo hizo Roger Federer en 2017.

El número dos del mundo coronó el Sunshine Double al derrotar este domingo a Lehecka (22º) por un doble 6-4 en una final retrasada por la lluvia.

Como un año atrás, la lluvia fue también protagonista al retrasar una hora y media el inicio del partido e interrumpirlo justo después de que el italiano se adjudicara el primer set.

El clima no desconcertó a Sinner, que sólo necesitó de dos juegos para acabar con la imbatibilidad del servicio de Lehecka.

El checo estuvo a punto de devolverle de inmediato el quiebre, pero Sinner resistió un 0-40 abajo y consolidó una ventaja mínima pero suficiente para adjudicarse el primer set.

Tras el parón por la lluvia, Sinner volvió a poner contra la pared a Lehecka y, en su sexta pelota de break del set, se adelantó 5-4 para sentenciar la final con su servicio.

En la antesala de la temporada de arcilla, Sinner se acercó a sólo 1.190 puntos del liderato de la ATP, que ostenta su gran rival Alcaraz.

BFG