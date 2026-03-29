Lucen mexicanos en jornada dominical; Paredes y Urquidy responden

Los mexicanos Isaac Paredes y José Urquidy tuvieron un buen domingo en las Grandes Ligas, siendo determinantes en triunfos cerrados de sus equipos y dejando sensaciones positivas en el arranque de temporada.

El sonorense Paredes apareció en el momento clave para los Houston Astros, que vencieron 9-7 a Los Ángeles Angels, en un duelo que terminó inclinándose en la recta final. Con el juego en la línea, el infielder conectó un doblete productor de dos carreras en la octava entrada, batazo que marcó la diferencia en la pizarra.

Paredes firmó una actuación de 5-2, con dos dobletes y dos carreras impulsadas, reafirmando un inicio peculiar pero útil. En total, suma tres hits en 16 turnos, todos ellos dobletes, además de dos bases por bolas. Aunque su promedio se mantiene en .188, su impacto ha llegado en momentos de presión, con cuatro carreras producidas en cuatro juegos.

Además, el mexicano ha sido utilizado en distintas posiciones del infield, pasando por la tercera base, segunda base y como bateador designado, en un roster que cuenta con múltiples variantes defensivas.

Por su parte, el mazatleco José Urquidy vivió un debut intenso con los Pittsburgh Pirates, que se impusieron 4-3 en 10 entradas a los New York Mets, en un cierre lleno de tensión.

Urquidy entró en la décima en situación de salvamento y el inning arrancó con base por bolas a Francisco Lindor. Posteriormente, Juan Soto conectó un batazo largo que permitió la anotación de la carrera automática, aunque en la misma jugada Lindor fue puesto out en el plato, evitando que el daño fuera mayor.

El derecho mexicano consiguió el segundo out al retirar a Bo Bichette con rola a las paradas cortas, aunque Soto avanzó a tercera base, a solo 90 pies del empate.

El momento más tenso llegó ante Jorge Polanco, quien conectó un batazo profundo al jardín, pero el jardinero Billy Cook realizó la atrapada prácticamente pegado a la barda para sellar el triunfo.

Urquidy permitió un hit y una carrera sucia, suficiente para apuntarse el segundo salvamento de su carrera y el primero en una situación tradicional de cierre, marcando un inicio sólido en su nueva etapa con Pittsburgh.