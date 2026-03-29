Con suplentes, Francia derrota fácilmente a Colombia

Francia derrotó 3-1 a Colombia este domingo 29 de marzo en un amistoso disputado en Estados Unidos como parte de la preparación de ambas selecciones para el Mundial 2026; los europeos arrancaron con un equipo plagado de suplentes.

El atacante Désiré Doué firmó dos tantos (29' y 56') para el equipo galo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Con un gol en el 41', Marcus Thuram completó un marcador que por momentos olió a paliza.

El honor colombiano estuvo en los pies de Jáminton Campaz (77'), revulsivo de un equipo cafetero que cierra la fecha FIFA de marzo con una imagen opaca, tras haber caído 2-1 ante Croacia el jueves en Orlando.

Johan Mojica y Maghnes Akliouche en la contienda por el balón durante el Colombia Vs Francia. AFP

BFG