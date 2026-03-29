IndyCar: Pato O'Ward tiene día para olvidar en Alabama, mientras Alex Palou domina

Pato O’Ward tuvo su peor actuación en la temporada 2026 de la serie IndyCar hasta el momento, al terminar en el lugar 17 en el circuito de Alabama.

El piloto mexicano esperaba hacer funcionar una estrategia de dos detenciones en pits, lo cual en parte lo vio retroceder de la posición 12 a la 15 en las primeras vueltas de la competencia de este domingo.

Sin embargo, no hubo banderas amarillas a lo largo del recorrido, por lo que se dedicó a mitigar daños tras la mala calificación que tuvo ayer sábado y cambiar a una estrategia convencional de tres detenciones en pits.

El mal ritmo que sufrió durante la segunda mitad del recorrido le impidió a O’Ward tratar de avanzar de la mitad del grupo, además de que perdió un par de puestos más por otros pilotos que estaban en una estrategia alterna.

Es así como el puesto 17 del regiomontano hizo que cortara su racha consistente en esta parte inicial de temporada, en la que había terminado entre los cinco primeros puestos en la tres primeras carreras.

El resultado también hace que O’Ward descienda al sexto lugar en el campeonato con 106 puntos, teniendo déficit de 50 ante el estadunidense Kyle Kirkwood.

Para Arrow McLaren también fue una jornada agridulce, ya que su coequipero Christian Lundgaard finalizó en segundo sitio tras rebasar a Graham Rahal en la conclusión, pero el danés perdió la oportunidad de luchar por el triunfo en la última detención en pits, en la que hubo una tardanza en el cambio del neumático trasero derecho.

Mientras tanto, el ganador de la competencia fue Alex Palou, el primero con victorias múltiples en esta temporada. El español arrancó en la ‘pole’ position y lideró todas las vueltas, a excepción del periodo en el que hizo sus detenciones e pits.

Con ello, el tetracampeón reinante de la serie llegó a 21 triunfos en la categoría, además de situarse a dos puntos de Kirkwood.

Lundgaard y Rahal completaron el podio, en una carrera en la que los 25 participantes llegaron a la bandera a cuadros.

La próxima carrera de la serie IndyCar será el domingo 19 de abril, en Long Beach, California.