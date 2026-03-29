Arsenal suma 11 lesionados durante Fecha FIFA y levanta sospechas
Un total de 11 futbolistas del Arsenal se encuentran lesionados tras la Fecha FIFA, levantando sospechas de cara al tramo final de la temporada europea
Martín Zubimendi abandonó la convocatoria de la selección española de futbol por molestias en la rodilla, anunció la Real Federación Española de Futbol; el futbolista del Arsenal se suma a los 11 lesionados que sufre la plantilla de los Gunners tras el inicio de la Fecha FIFA.
"Para no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria" dos días antes del amistoso contra Egipto en Barcelona, precisó la RFEF, que indicó haber informado a los médicos del Arsenal "de todo el proceso".
Antes de partir rumbo a sus selecciones, Arsenal cayó frente a Manchester City y perdió la posibilidad de levantar uno de los trofeos que disputa en la presente temporada, sin embargo, estas lesiones afectarían a los de Mikel Arteta para el calendario que se avecina tras el parón internacional, donde disputarán Premier League, Champions League y FA Cup.
Esta es la lista de los jugadores del Arsenal que no se encuentran en óptimas condiciones y que se mantuvieron en Londres, o abandonaron la concentración con su país, para regresar a la capital inglesa y terminar de recuperarse previo a la recta final de la temporada, donde buscarán levantar 3 títulos:
1. Leandro Trossard / Bélgica.
2. Martín Zubimendi / España.
3. Declan Rice / Inglaterra.
4. Bukayo Saka / Inglaterra.
5. Noni Madueke / Inglaterra.
6. Eberechi Eze / Inglaterra.
7. Piero Hincapie / Ecuador.
8. William Saliba / Francia.
9. Gabriel Magalhaes / Brasil.
10. Martin Ødegaard / Noruega.
11. Jurriën Timber / Países Bajos.
Pese a que en algún sector de la afición y la prensa se maneja un grado de sospecha por la cantidad abismal de futbolistas lesionados, el conjunto inglés no ha declarado absolutamente nada, recibiendo a sus futbolistas y preparando los partidos venideros.
BFG