Arsenal suma 11 lesionados durante Fecha FIFA y levanta sospechas

Martín Zubimendi abandonó la convocatoria de la selección española de futbol por molestias en la rodilla, anunció la Real Federación Española de Futbol; el futbolista del Arsenal se suma a los 11 lesionados que sufre la plantilla de los Gunners tras el inicio de la Fecha FIFA.

"Para no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria" dos días antes del amistoso contra Egipto en Barcelona, precisó la RFEF, que indicó haber informado a los médicos del Arsenal "de todo el proceso".

Antes de partir rumbo a sus selecciones, Arsenal cayó frente a Manchester City y perdió la posibilidad de levantar uno de los trofeos que disputa en la presente temporada, sin embargo, estas lesiones afectarían a los de Mikel Arteta para el calendario que se avecina tras el parón internacional, donde disputarán Premier League, Champions League y FA Cup.

Esta es la lista de los jugadores del Arsenal que no se encuentran en óptimas condiciones y que se mantuvieron en Londres, o abandonaron la concentración con su país, para regresar a la capital inglesa y terminar de recuperarse previo a la recta final de la temporada, donde buscarán levantar 3 títulos:

1. Leandro Trossard / Bélgica.

2. Martín Zubimendi / España.

3. Declan Rice / Inglaterra.

4. Bukayo Saka / Inglaterra.

5. Noni Madueke / Inglaterra.

6. Eberechi Eze / Inglaterra.

7. Piero Hincapie / Ecuador.

8. William Saliba / Francia.

9. Gabriel Magalhaes / Brasil.

10. Martin Ødegaard / Noruega.

11. Jurriën Timber / Países Bajos.

Pese a que en algún sector de la afición y la prensa se maneja un grado de sospecha por la cantidad abismal de futbolistas lesionados, el conjunto inglés no ha declarado absolutamente nada, recibiendo a sus futbolistas y preparando los partidos venideros.

BFG