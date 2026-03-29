Bélgica ve a México como “prueba clave” rumbo al Mundial 2026: esto dicen sus canales oficiales

La Royal Belgian Football Association (RBFA) tiene claro el objetivo camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En ese sentido, el amistoso ante la Selección Mexicana esuna pieza estratégica en su preparación para la Copa del Mundo.

En sus plataformas oficiales, la federación belga enmarca este duelo —junto al enfrentamiento previo ante Estados Unidos, en el que golearon 5-2— como parte de una ventana diseñada para simular condiciones reales de Mundial en Norteamérica. Según publicaciones en su sitio web ofician, estos encuentros buscan afinar el funcionamiento colectivo, más allá del resultado inmediato.

El discurso institucional apunra a que el cuerpo técnico prioriza evaluar variantes tácticas y observar nuevos perfiles de jugadores, en una convocatoria que mezcla experiencia con caras emergentes. La RBFA también destaca que estos partidos finales antes de la cita mundialista permiten ajustar detalles en escenarios similares a los que enfrentarán en 2026, desde logística hasta adaptación al entorno.

Dodi Lukebakio marcó un doblete contra Estados Unidos. Reuters

Sobre México, aunque no hay declaraciones altisonantes, el mensaje es de que se trata de un rival de nivel competitivo internacional, ideal para medir el estado real del equipo. En ese sentido, Bélgica considera el duelo como una prueba exigente, pero dentro de un contexto de ensayo.

Así, desde la visión oficial de los Diablos Rojos, el choque ante el Tricolor representa un paso más en su hoja de ruta mundialista: un examen serio, en condiciones ideales, en el que el rendimiento colectivo pesa más que el marcador final.

Así las cosas, desde la óptica belga, el partido ante México no es menor, ni mucho menos, tratándose de la última prueba antes de que el Mundial 2026 arranque dentro de dos meses, tiempo en el que todos los combinaods nacionales deberán afinar detalles. Ante México, Bélgica espera un rival competitivo —sobre todo tras su empate sin goles ante Portugal—, aunque confían en que su mayor poder ofensivo marque diferencia en un ensayo clave antes de que el balón ruede formal y oficalmente en el tambiñen llamado 'Mundial T-Mec'.