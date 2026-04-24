Sheinbaum fortalece lazos con Grandes Ligas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fortaleció los lazos con Grandes Ligas, luego de una reunión que sostuvo con directivos y jugadores de los Padres de San Diego y de los Diamondbacks de Arizona, previo a los dos partidos que sostendrán en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La reunión se realizó en Palacio Nacional, donde la mandataria mexicana destacó la importancia de impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el beisbol.

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el beisbol Foto tomada de @Claudiashein

“Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón”, publicó en redes sociales.

Claudia Sheinbaum recibió una playera de los Padres y de los Diamondbacks con su apellido y con el número 26.

La Mexico City Series 2026 será la tercera ocasión en que nuestro país reciba partidos de temporada regular de Grandes Ligas.

El primer partido entre San Diego y Arizona será este sábado a partir de las 4:05 de la tarde y para el domingo se tiene previsto que inicie el encuentro a las 2:05 de la tarde.

Los Padres de San Diego lideran el Oeste de la Liga Nacional con un registro de 18-7, mientras que los Diamondback son terceros con marca de 14-11.