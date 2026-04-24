Irapuato volverá a quedarse sin futbol por incumplimiento de contrato

Por incumplimiento de contrato por parte de Healthy people, el Estadio Sergio León Chávez cerrará sus puertas e Irapuato volverá a quedarse sin futbol; la Liga de Expansión ya fue notificada.

El último partido disputado en el Estadio Sergio León Chávez fue el sábado 18 de abril, cuando Irapuato recibió a Mineros para igualar 0-0 y perderse la posibilidad de disputar la Liguilla, quedando fuera en el 9° lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles respecto al Atlante (8°).

En el documento oficial emitido, se aprecia el siguiente texto, haciendo formal la negativa de extensión de contrato:

No es deseo ni voluntad del Club Deportivo Irapuato prorrogarles la vigencia del contrato de uso sobre el estadio Sergio León Chávez, de los colores, escudo y nombre de dicha persona moral (Healthy people)”.

Irapuato se queda sin casa para el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Mexsport

Una vez terminada la participación de Irapuato en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, el contrato llegó a su fin y los Freseros no podrán hacer uso de las instalaciones que cuentan con una capacidad para poco más de 22,000 aficionados:

El presente contrato estará vigente a partir de su firma (8 de julio de 2025) y durante el tiempo que dure el año futbolístico de la Liga de Expansión MX, es decir, el torneo de Apertura 2025 como el de Clausura 2026 (…) les reiteramos que no es nuestro deseo formalizar ninguna prórroga por nuestra parte”.

Hasta el momento, Irapuato y la Liga de Expansión MX no se han pronunciado al respecto, dejando en vilo a la afición y jugadores de cara al siguiente semestre, mismo que arrancará tras el Mundial 2026.

BFG