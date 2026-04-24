El Mundial de Estevao pende de un hilo: Brasil debe prender veladoras para contar con su estrella

La pentacampeona Brasil llega al umbral del Mundial con una preocupación que va más allá de la táctica. La confirmación de que Estevao Willian se perderá el resto de la temporada con Chelsea, por una lesión en los isquiotibiales, abrió un debate urgente dentro de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF): el mayor talento de su generación podría no estar presente en la cita mundialista de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Callum McFarlane, técnico interino del Chelsea, confirmó este viernes la baja del jugador de 19 años, aunque evitó hacer pronósticos sobre su participación en la magna justa mundialista.

Lamentablemente, Estevao no jugará con nosotros esta temporada porque estará de baja durante un tiempo", declaró McFarlane. "Es realmente una pena, especialmente para alguien tan joven y tan talentoso. Estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé", agregó el entrenador.

La lesión sucedió el pasado sábado, durante la derrota 1-0 ante el Manchester United en Stamford Bridge. Estevao sintió la molestia al ejecutar un sprint, pidió el cambio de inmediato y abandonó el campo con gestos de dolor. Fue sustituido a los 16 minutos y no pudo estar presente tampoco en la posterior derrota 3-0 ante Brighton el martes. El exentrenador Liam Rosenior reveló que el juvenil rompió a llorar en el vestuario tras ser retirado.

Una lesión de grado cuatro en los isquiotibiales implica, en la práctica, una ruptura casi total del músculo, con tiempos de recuperación que suelen extenderse durante varios meses. En ese escenario, la situación médica abre un debate: someterse a cirugía (lo que prácticamente dejaría a Estevao sin Mundial) o intentar un tratamiento conservador que, aunque más riesgoso, podría darle una mínima chance de llegar con lo justo.

Estevao es considerado el talento joven más destacado que tiene en estos momentos el futbol brasileño. AFP

El jugador negocia la posibilidad de trasladarse a Brasil para realizar la rehabilitación bajo supervisión directa de los médicos de la selección. La pentacampeona del orbe debuta en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El golpe es doble para la Verdeamarela. Pese a su juventud Estevao ya es una realidad al acumular ocho goles en la temporada con Chelsea; ha marcado cinco veces en sus últimos seis partidos internacionales con la selección. Surgido de Palmeiras, había sido catalogado por muchos como el mayor talento brasileño desde Neymar. Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lo consideraba pieza fija en su esquema ofensivo.

Esta lesión se suma a una cadena de bajas que empieza a erosionar el potencial atacante del equipo. Rodrygo, extremo del Real Madrid, ya está descartado por la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en la rodilla derecha. Esta misma semana, el zaguero Eder Militao, también quedó descartado de volver a jugar en lo que resta de campaña con el Real Madrid, y queda en dudas de poder estar sano para el Mundial.

Después d confirmarse la gravedad de la lesión, la presencia de Estevao en la Copa del Mundo 2026 parece una misión imposible, aunque desde el entorno del jugador y la federación mantienen cautela y no descartan esperarlo hasta el último momento antes de definir la lista.