Jornada 17 será protagonizada por mujeres: ¿Cuándo y dónde ver?

La Jornada 17 del Clausura 2026 se disputará entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, donde cinco equipos se mantienen en busca de los últimos tres lugares hacia la Liguilla; Katia Itzel García y Karen Hernández serán las mujeres encargadas de impartir justicia como árbitras centrales.

América, Atlas, Tigres, Xolos y León serán los máximos protagonistas de la Jornada 17, ya que solamente 3 de estos conjuntos lograrán calificar hacia la Fiesta Grande del certamen que busca a un nuevo campeón… o ver a Toluca levantar su tercer cetro de manera consecutiva.

Estos son cada uno de los partidos, con sus horarios y canales de transmisión para este fin de semana:

PARTIDO LIGA MX: VIERNES 24 DE ABRIL

El partido que inaugurará la Jornada 17 será el que disputen Puebla y Querétaro desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, misma que será por el honor, ya que no cuentan con posibilidades de Liguilla ni de pago por quedar entre los últimos de la porcentual, mismo que se abolió.

21:00 / Puebla Vs Querétaro (Salvador Pérez) – Azteca 7 y Fox One.

El Estadio Cuauhtémoc cuenta con una capacidad para 47,704 espectadores. Mexsport

PARTIDOS LIGA MX: SÁBADO 25 DE ABRIL

El grueso de la actividad del fin de semana se dará este día, donde dos árbitras impartirán justicia como centrales; se definirán los últimos 3 boletos restantes para la Liguilla del presente Clausura 2026 de Liga MX.

17:00 / Pachuca Vs Pumas (Yonatan Peinado) – en exclusiva por Fox One.

17:00 / Tigres Vs Mazatlán (Ismael Rosario López) – Azteca 7 y Fox One.

19:05 / Toluca Vs León (Daniel Quintero Huitrón) – Azteca 7 y Fox One.

19:07 / Chivas Vs Xolos (Katia Itzel García) – en exclusiva por Prime Video.

21:00 / FC Juárez Vs Atlético San Luis (Karen Hernández) – Azteca 7 y Fox One.

21:10 / América Vs Atlas (Víctor Alfonso Cáceres) – Canal 5, TUDN y VIX.

Katia Itzel García y Karen Hernández serán las 'mujeres de negro' en la Jornada 17 del Clausura 2026. Mexsport

PARTIDOS LIGA MX: DOMINGO 26 DE ABRIL

Finalmente, la tabla de posiciones se definirá tras el compromiso entre Cruz Azul y Necaxa, mismo que se disputará en la cancha del Estadio Banorte y revelará cuáles serán los enfrentamientos para los Cuartos de Final:

17:00 / Santos Vs Monterrey (Abraham de Jesús) – Canal 5, TUDN y VIX.

19:05 / Cruz Azul Vs Necaxa (Iván Antonio López) – Canal 5, TUDN y VIX.

Cruz Azul regresará al Estadio Banorte tras casi 2 años de ausencia. Mexsport

BFG