Padres de San Diego en la Liga Olmeca: la tarde en que 250 niños mexicanos tocaron las Grandes Ligas

Carlos Pérez tiene nueve años y una imaginación que no tiene vergüenza. Se acercó primero con timidez, luego con insistencia, y al final con desparpajo. Mirándolo a los ojos le dijo al pelotero de los Padres, Xander Bogaerts que si lo adoptaba. Que él podía ser su pitcher, que no fallaba en los momentos grandes, que estaba listo para Major League Baseball aunque apenas le quedara grande la gorra. Repitió la escena varias veces, ya sin nervios, con sonrisa cómplice, mientras los adultos alrededor contenían la risa. La respuesta llegó en forma de palmada y consejo, pero en la cabeza de Carlos quedó otra cosa, la sensación de que ese viernes el beisbol le abrió una puerta a pensar que su sueño de llegar al mejor beisbol del mundo es posible.

La Liga Olmeca amaneció como cualquier otro día y terminó convertida en un pequeño estadio de sueños. 250 peloteritos esperaron bajo el sol a los jugadores de los Padres de San Diego, que aterrizaron el jueves cerca de la medianoche tras remontar a los Rockies en Coors Field en un juego de carácter y resistencia. El cansancio no viajó con ellos. Llegaron con sus freanelas, paciencia de maestros y la conciencia de lo que representan.

Manny Machado el preferido de los niños

El dominicano Manny Machado caminó primero entre filas desordenadas que se acomodaron solas. Junto a él lo hicieron Jackson Merrill, Nick Castellanos, Brandon Miller, Miguel Andújar, Jake Cronenworth, Gavin Sheets y Ron Marinaccio. Los niños repetían el nombre de Manny sin cansancio. Todos querían un momento con el infielder con sello de Salón de la Fama. No hubo distancia con los menores. Hubo voces y manos que corrigieron agarres, pies que marcaron el primer paso hacia la bola, ojos que enseñan a leer el rebote antes de que ocurra. El beisbol, en su forma más simple, explicado con gestos.

Los niños escucharon primero silencio, raro privilegio en un campo abierto. Luego se soltaron. Rodados a la izquierda, a la derecha, tiros al pecho, mecánicas básicas repetidas hasta que el movimiento dejó de ser torpe. Cada ejercicio parecía pequeño, pero sumaba una certeza, alguien que ha estado en la cima te dice que lo estás haciendo bien.

Es muy refrescante para nosotros tener este tipo de actividades con los pequeños. Sabemos la importancia que tenemos como peloteros de Grandes Ligas y la forma en que podemos influir en su vida. Yo alguna vez puse un campo infantil y me hubiera gustado tener este tipo de convivencia”, dijo Bogaerts, rodeado de gorras que pedían firma y de pelotas que cambiaban de dueño con un trazo de tinta.

Machado habló de la energía. Dijo que México se siente distinto, que el beisbol aquí es eléctrico. Cronenworth se detuvo en los detalles, en cómo una corrección a tiempo evita malos hábitos. Andújar sonrió cuando un niño le enseñó su guante viejo, gastado en la palma, y le pidió que lo firmara en el punto exacto donde atrapa la bola. “Aquí se juega con el corazón”, soltó.

Estoy feliz de regresar a México. Vine hace unos años a este mismo campo y a jugar con Padres. Fue una gran experiencia todo el fin de semana. Convivir con los niños es algo de lo que más me gusta", contó Machado.

El manager de la novena del sur de California, Craig Stammen, observó la escena con la calma de quien entiende el alcance. No se trataba sólo de una clínica. Era una transferencia de oficio, una validación que llega desde el máximo nivel. Los niños no sólo se llevaron firmas, se llevaron una narrativa posible.

Hubo fila para autógrafos en gorras, camisolas y hasta spikes. Hubo fotos torcidas por la prisa y otras perfectas por accidente. En una esquina, un grupo repitió un ejercicio de fildeo mientras Merrill corregía la postura de las manos. En otra, Nick Castellanos improvisó una charla sobre disciplina, sobre los días en que no sale nada y aun así hay que volver.

El cerrador Mason Miller firma el spike de un menor. Ariel Velázquez

La visita forma parte de la México Series de MLB, dos juegos en el estadio Alfredo Harp Helú donde los Padres enfrentarán a los Diamondbacks. En la agenda oficial caben los entrenamientos, los viajes, la estrategia. En la agenda emocional caben estas horas. Porque el impacto no se mide en carreras, se mide en lo que queda cuando el uniforme visitante se va.

Cuando el sol empezó a bajar, los niños no querían irse. Carlos Pérez volvió a intentarlo una vez más. “¿Seguro que no me adoptas?”, preguntó con media sonrisa. Bogaerts le respondió con otra palmada, esta vez en el hombro, y una frase que no necesita contrato. Que siga lanzando, que cuide su brazo, que no deje de imaginarse ahí. No hubo adopción, pero hubo algo más útil, una dirección.

Al final, la tarde dejó el campo como lo encontró, con pasto irregular y líneas que se borran rápido. Lo que cambió fue otra cosa. 250 historias que ahora incluyen un viernes donde las Grandes Ligas dejaron de ser una pantalla y se volvieron una voz cercana. Un consejo, una firma, una risa compartida. Para muchos será el mejor día de su vida. Para algunos, el primero de varios en ese camino.