"Soy un privilegiado": El emotivo mensaje de Sergio Canales que conmueve a la afición regia

Sergio Canales asegura ser un privilegiado por estar en Rayados de Monterrey. El veterano mediocampista español cumple tres años en el futbol mexicano con el conjunto regio, con el que ha vivido una gran experiencia a la que le ha faltado únicamente coronar con un campeonato.

Canales llega a la última parte de su vigente contrato que concluirá con el final de este torneo. Con 35 años a cuestas, se enfoca en el presente del equipo, con el que desearía conquistar el título de la Liga MX, algo que se le escapó de las manos cuando perdieron la final del torneo Apertura 2024 ante América.

Después de tomarse la fotografía oficial de Rayados para este curso el miércoles 18 de febrero, Canales contó los motivos por los que se siente afortunado y que siente un gran compromiso por darle a la afición regia un título.

La verdad que primero, soy un afortunado de estar aquí, la verdad. Me siento un privilegiado, tanto también por el cariño que me transmite la afición, que la verdad que estoy muy agradecido, como en el club en el que estoy”, dijo Canales después de la sesión fotográfica con el fondo del Estadio BBVA.

Estoy en un club top y me encanta, soy feliz en el día a día, creo que las personas también que lo llevan y el vestuario y la afición y todo lo que rodea al club me hace sentir muy bien y bueno, como digo, soy un privilegiado, intento disfrutarlo día a día, porque estar donde estás a veces lo valoras cuando te vas, cuando ya no estás y yo quiero valorarlo desde que llegué, la verdad”.

Canales no desveló detalles sobre su futuro o si hay planes de renovación para seguir con Rayados. Sabe que en este momento, él y el resto del grupo regio debe exigirse para obtener resultados que den alegrías a la fiel afición y que un campeonato es la meta de todos.