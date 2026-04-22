Luis García respondió a los rumores sobre Netflix

Un comentario desató una serie de rumores, pero Luis García se encargó de sepultarlos en un video que difundió en redes sociales. El exseleccionado mexicano indicó que él ni su “esposa corporativa” no saldrán de TV Azteca, por lo que no estarán en las transmisiones que realice Netflix de la Selección Mexicana de la Copa Oro y Nations League de 2027.

“Mi esposa corporativa, hablo de mi nalgón (Christian) Martinoli y su servidor, no vamos a ir a ningún lugar a narrar, ni a comentar, ni a Netflix ni a otro sitio. Somos de TV Azteca, mi nalgón lleva 28 añitos nada más, yo llevo 25, y ahí vamos a estar por los siglos de los siglos, amén”, indicó tajante.

En el podcast Farsantes con Gloria, Christian Martinoli señaló que le informaron que personal de Netflix querían negociar con el Doctor García para que estuviera en las transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana en la plataforma, lo que desató una serie de rumores.

“Posiblemente la gente de Netflix, me han informado, Doctor... Que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma, digamos, temporal los partidos de la Selección Mexicana en Netflix”, mencionó.

Para apagar esos rumores, Luis García les pidió a los aficionados que no hagan caso, bromeando que su única salida de la televisora sería en un féretro.

“Como dice la canción, ‘son rumores, son rumores’, no hagan caso. Nos vamos a ir, mi nalgón y yo, de TV Azteca en un féretro, antes no nos vamos. No nos vamos a ir nunca de TV Azteca”, señaló.