Monterrey vs. Puebla: los Rayados terminaron su calvario en el BBVA durante el Clausura 2026

El torneo premundialista se encargó de castigar al Monterrey, el segundo peor local del Clausura 2026 sólo por encima de Santos Laguna, lo que es decir mucho. A los dos minutos, Emiliano Gómez se encargó de abrir el marcador con certero cabezazo, jugada anticipada de varios rebotes en el área de los Rayados, zona en la que los zagueros también rebotaban entre ellos. Gol de vestidor y el ridículo que se avecinaba.

Castigó la afición del equipo regio a su equipo. Los huecos en las tribunas del Estadio BBVA dejaron espacio sólo para los enamorados de la institución, que no de los jugadores, como lo ha hecho patente un sector de los seguidores de La Pandilla.

Hacia el final del primer tiempo, sin embargo, ocurrió lo que debió suceder, en el papel, a principios de año: un equipo entregado ante su gente, incapaz de rendirse. Desde los once pasos, Lucas Ocampos empató el encuentro y segundos antes de salir al descanso, Óliver Torres marcó un gol de toque fino y contundente.

Los jugadores del Monterrey, reunidos para celebrar. Mexsport

Jugó con vigor el Puebla, pero también con inteligencia. Acorraló al Monterrey, extraviado y con la suerte de que el cuadro de la Angelópolis careciera de contundencia. A final de cuentas, ninguna de las dos instituciones tenía más que perder, ambas en el limbo del torneo.

Fue como un partido de pretemporada pero en pleno cierre del torneo. El Monterrey dejó mucho que desear en el Clausura 2026. Del Puebla, en cambio, no se esperaba gran cosa, salvo un certamen de sorpresa. La diferencia entre ambas nóminas de la Liga MX es lo que marca la realidad. Con varios millones de dólares de ventaja, el Monterrey jugó como el Puebla. La Franja, en cambio, mostró mejor futbol que los Rayados de hoy en día.