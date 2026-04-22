Adrián Fernández correrá en el Gran Premio Histórico de Mónaco: ¿dónde y cuándo ver al mexicano?

La leyenda del automovilismo mexicano, Adrián Fernández, se prepara para vivir una emocionante segunda participación en el Gran Premio Histórico de Mónaco 2026, un evento que se celebrará del 24 al 26 de abril. Lo hará, evidentemente, a velocidad, pero también para honrar de nueva cuenta un legado al volante de una máquina con una profunda resonancia: el emblemático auto que utilizara Pedro Rodríguez (el BRM #P153/05), cuyo chasis y motor fueron restaurados para que se encuentren en óptimas condiciones durante esta carrera de autos emblemáticos de Formula 1.

Este monoplaza no es otro que el vehículo cualquiera. En manos de Pedro Rodríguez, el BRM participó en ocho Grandes Premios de F1, logrando su mejor resultado con un impresionante segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos de 1970, celebrado en Watkins Glen. Ahora, este bólido, modificado meticulosamente, vuelve a la acción con Fernández en el asiento, marcando su segunda aparición en la prestigiosa carrera del principado, tras haber disputado la edición de 2024.

Para el propio piloto, este momento está cargado de significado. Adrián Fernández expresó su emoción: “Volver a Mónaco con un auto que forma parte de la historia del automovilismo mexicano es algo muy especial para mí. El BRM que manejó Pedro Rodríguez representa una época única de Fórmula 1 y un legado que merece ser recordado en la pista. Hoy tenemos la oportunidad de presentarnos en Mónaco con un coche que ha sido restaurado cuidadosamente para competir. Mi objetivo es honrar esa historia y compartirla con los aficionados”.

El legado de Pedro Rodríguez, presente. Especial.

Este regreso subraya la trayectoria estelar de Fernández, quien es reconocido como una de las grandes figuras de la historia del automovilismo nacional. Su carrera internacional incluye hitos como el subcampeonato de la CART en el año 2000 y la conquista de la American Le Mans Series en 2009. En reconocimiento a su legado, fue inducido al Muro de Honor del Deporte Motor en México, en 2022.

¿Dónde y cuándo ver a Adrián Fernández competir?

El Gran Premio Histórico de Mónaco es un prestigioso evento bianual que reúne en el circuito de Mónaco a monoplazas históricos de distintas épocas para competir en carreras divididas por categoría según su periodo. Adrián Fernández participará en la Serie D Jackie Stewart (limitada a autos con modelos de F1 entre 1966 y 1972).

Los horarios de su actividad en pista a lo largo de tres días son en tiempo del centro de México:

Viernes, 24 de abril, a las 6:30 am, la práctica libre.

Sábado, 25 de abril, a las 2:45 am, la calificación

Domingo, 26 de abril, a las 3:15 am, la carrera

Adrián Fernández, de vuelta a la velocidad. Especial.

El Gran Premio Histórico de Mónaco se transmitirá a través del canal de Youtube de ACM, con 16 horas de cobertura en vivo, incluyendo todas las sesiones de sábado y domingo.