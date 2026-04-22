¿Se pierde el Clásico? Lamine Yamal enciende las alarmas tras lesionarse en LaLiga

El entorno del FC Barcelona pasó de la euforia a la incertidumbre en cuestión de segundos durante el duelo correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga. Lo que debió ser una tarde de confirmación para su máxima joya, se transformó en un dolor de cabeza para el técnico Hansi Flick. El atacante Lamine Yamal abandonó el terreno de juego con evidentes signos de dolor, dejando una herida abierta en el esquema ofensivo del conjunto catalán justo en el tramo más crítico del calendario.

Lamine Yamal cobrando un penal. REUTERS

EL MOMENTO DE LA LESIÓN: UN GOL QUE COSTÓ CARO

Corría el minuto 40 en el Camp Nou cuando el joven maravilla tomó el balón para ejecutar un penal decisivo. Con la frialdad que lo caracteriza, Lamine Yamal mandó el esférico al fondo de las redes para poner el 1-0 momentáneo frente al Celta de Vigo. Sin embargo, la celebración nunca llegó. Inmediatamente después del impacto, el futbolista se fue al suelo y solicitó la asistencia médica ante la mirada atónita de la afición culé.

Lamine Yamal tendido sobre el césped. REUTERS

Mientras el partido vivió una pausa obligada debido a una emergencia médica en las tribunas, el cuerpo técnico aprovechó para realizar el cambio. El sueco Roony Bardghji ingresó al campo para sustituir al seleccionado español, quien caminó hacia el vestidor con gestos que apuntan a un problema muscular. Esta baja se sumó a la de Joao Cancelo, quien minutos antes también dejó su lugar a Alejandro Balde por molestias físicas, complicando seriamente el panorama para un equipo que ya luce mermado.

INCERTIDUMBRE RUMBO AL CLÁSICO Y EL MUNDIAL 2026

La preocupación en la Ciudad Condal no es para menos. El Barcelona concentra todas sus energías en la pelea por el título de LaLiga, y perder a su referente en el ataque resulta catastrófico. La mirada de los médicos y seguidores está puesta en el calendario: el próximo 10 de mayo se jugará el Clásico contra el Real Madrid, un enfrentamiento que suele definir el destino del campeonato español. Sin un reporte oficial, la presencia del canterano en el Santiago Bernabéu permanece en el aire.

Lamine Yamal recibiendo una falta dentro del área. REUTERS

No obstante, la inquietud trascendió las fronteras de España. Con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta de la esquina, cualquier lesión grave representa una amenaza para los planes de la selección. Si los exámenes médicos confirman un desgarro o una rotura considerable, las próximas semanas se volverán una carrera contrarreloj para el jugador. El mundo del futbol espera que el percance quede en un susto, pues una ausencia prolongada de Lamine Yamal restaría brillo tanto al cierre de la temporada europea como a la máxima cita internacional del verano.