Mundial 2026: 79% de mexicanos apoyará al Tri, pero el 33% considera que México llegará hasta octavos

Como parte de la segunda entrega del estudio “Entusiasmo mundialista vs. dudas estructurales rumbo a la Copa del Mundo”, la consultora Ipsos analizó el sentir del público mexicano frente al próximo Mundial de 2026. El análisis abarcó los niveles de afición, el mundo de las apuestas, la credibilidad digital, las expectativas deportivas y los hábitos de consumo de los mexicanos.

Pasión inquebrantable, expectativas moderadas

A pesar de las dudas estructurales, el apoyo a la selección nacional se mantiene alto: el 79% de los mexicanos afirmó que apoyará a la Selección Mexicana durante el Mundial.

En cuanto a la intensidad, el 66% de los encuestados se considera un aficionado relevante del futbol (44% muy aficionado y 22% fanático). En contraste, un 18% de los mexicanos declaró tener poco o nada de interés en el deporte.

Sobre el desempeño esperado, los mexicanos demuestran realismo sobre el nivel futbolístico actual del Tricolor: el 3% visualiza a México como campeón, y un 5% cree que alcanzará la final. La mayoría de las predicciones se concentran en las primeras rondas de eliminación directa: el 33% considera que México llegará a los octavos de final. El 28% cree que el Tri llegará a cuartos de final, en tanto que el 12% prevé la eliminación en la fase de grupos.

Nivel de jugadores y corrupción, los mayores obstáculos

Entre los principales obstáculos detectados para lograr un buen desempeño en el torneo, los mexicanos identifican tres factores clave. Por un lado, se señala el nivel de los jugadores como el principal, con el 51% de las menciones. En segundo término está corrupción, señalada por el 42%, en tanto que la dirección técnica actual (léase Javier Aguirre) está mencionada por el 40%.

La afición del Tricolor, entre las mejores. Mexsport

En términos de seguimiento al Mundial 2026, más de la mitad de los mexicanos (57%) indica que sólo consume torneos relevantes en los que participa México, como el Mundial y la Copa Oro.

Respecto a la intención de asistir a los partidos en el país, la mayoría se encuentra limitada, pues el 52% de los entrevistados señaló que no acudirá a ningún encuentro, decicisón limitada principalmente por los altos precios y la demanda de boletos. En ese sentido, sólo el 19% de los encuestados respondió que sí asistirá a la mayoría de los partidos jugados en México.