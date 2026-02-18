Selección Mexicana: Jesús Gallardo arremete contra afición y medios previo al Mundial 2026

El entorno de la Selección Mexicana siempre vive bajo la lupa, pero esta vez, uno de los referentes del futbol nacional decidió alzar la voz. Jesús Gallardo, actual figura del Toluca, no se guardó nada y mandó un mensaje contundente a quienes cuestionan el presente del combinado nacional. Para el lateral tabasqueño, existe una intención clara desde el exterior por desestabilizar la armonía del vestidor que comanda el Tri.

Jesús Gallardo abrazando a Carlos Rodríguez y Erik Lira. Mexsport

Jesús Gallardo, quien ya sabe lo que es disputar las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022, aseguró que la competencia interna es lo que realmente mueve al equipo. Sin embargo, lamentó que la narrativa mediática y el sentir de la afición se enfoquen más en generar fricciones que en apoyar el proceso hacia el Mundial 2026. Según sus palabras, el equipo cerró filas para protegerse de los comentarios negativos que surgen cada que sale una convocatoria o se cuestiona el estilo de juego.

LAS ACUSACIONES DE JESÚS GALLARDO CONTRA LA PRENSA Y LA AFICIÓN

El jugador de los Diablos Rojos fue muy claro al señalar que los ataques no solo van dirigidos al funcionamiento táctico en la cancha. Jesús Gallardo explicó que la polémica por los jugadores convocados es una de las herramientas que más se usan para intentar "romper" la paz interna. "Siempre tratan de criticar o de romper el grupo que estamos formando adentro", sentenció el futbolista, refiriéndose a las comparaciones constantes sobre quién merece estar y quién no en la lista final.

Para Jesús Gallardo, esta situación no es nueva, pero sí resulta desgastante. A pesar de ello, el zaguero afirmó que el plantel se mantiene tranquilo y enfocado en lo que viene. La consigna dentro de la Selección Mexicana es ignorar el ruido externo para llegar con la mejor mentalidad posible a la justa mundialista, donde México será uno de los anfitriones principales.

LA ACTUALIDAD DE JESÚS GALLARDO EN TOLUCA

Mientras el debate sobre el representativo nacional continúa, Jesús Gallardo vive un momento dulce en la Liga MX. Bajo la dirección de Antonio Mohamed, el lateral es pieza fundamental en el esquema de un Toluca que busca el tricampeonato en este Clausura 2026. Actualmente, los escarlatas ocupan la cuarta posición de la tabla general con 12 unidades, demostrando que el defensor mantiene el nivel necesario para seguir siendo inamovible en el esquema nacional.

Jesús Gallardo celebrando un gol con Toluca. Mexsport

El calendario para la Selección Mexicana luce intenso. Además de cumplir con compromisos fuera de la Fecha FIFA ante rivales como Islandia, el equipo nacional tiene en la mira duelos de alto calibre contra potencias europeas como Portugal y Bélgica. Estos partidos servirán como la prueba de fuego definitiva para demostrar si la unión que defiende Gallardo es suficiente para callar las bocas de los detractores y llegar con fuerza al Mundial 2026.