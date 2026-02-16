Toluca entra al Top 5 de los equipos más populares de la Liga MX tras su histórico 2025

Los Diablos Rojos no solo dominaron la cancha en 2025. Ahora también comienzan a ganar terreno fuera de ella. Tras conquistar el bicampeonato de Liga MX, levantar el título del Apertura y el Clausura, además de sumar el Campeón de Campeones, el conjunto escarlata firmó un nuevo logro: ingresar al Top 5 de los equipos más populares del futbol mexicano.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky , realizada a 1,200 personas, Toluca se convirtió en el quinto club con mayor preferencia en la Liga MX, al alcanzar un 6.1 % de aprobaciónentre los votantes. La cifra no solo representa un lugar histórico para la institución mexiquense en este tipo de mediciones, sino que confirma el impacto que tuvo su dominio deportivo durante el último año.

El crecimiento es significativo. En la variación anual, los Diablos Rojos registraron un aumento de 2.7 puntos porcentuales, superando a clubes como Club de Fútbol Monterrey y Club Tigres UANL , que se ubicaron en el sexto y séptimo lugar con 4.2 % y 3.6 %, respectivamente. Ambos equipos regiomontanos crecieron menos de un punto en comparación con la medición anterior, quedando rezagados frente al impulso escarlata.

Sin embargo, el dominio en popularidad aún pertenece a los llamados “Cuatro Grandes”. Club América encabeza el listado con 21.1 % de favoritismo, aunque sufrió una disminución de 4.9 puntos respecto a la encuesta previa. Detrás aparecen Club Deportivo Guadalajara con 16.7 %, Cruz Azul Fútbol Club con 12 % y Club Universidad Nacional con 7.1 %, manteniendo su peso histórico en la conversación nacional.

El dato confirma que el éxito deportivo sí impacta en la percepción pública. El equipo dirigido por Antonio Mohamed logró trasladar su hegemonía del campo a la conversación popular. El bicampeonato no solo reforzó su prestigio institucional, también revitalizó a su afición y atrajo nuevas simpatías en distintos sectores del país.

Ahora, el reto para Toluca es sostener esa inercia. Con la mira puesta en un posible tricampeonato, los escarlatas no solo aspiran a extender su ciclo ganador en la Liga MX, sino también a reducir la distancia con el Top 4 en popularidad. Si el rendimiento deportivo se mantiene y la narrativa ganadora continúa, el crecimiento podría no haberse detenido todavía.