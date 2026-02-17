¡Oficial! México confirma a Ghana, Australia y Serbia previo al Mundial 2026

Antes de debutar en el Mundial 2026, la Selección Mexicana confirmó sus partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, mismos que se estarán disputando en los meses de mayo y junio; dos compromisos se jugarán en tierra azteca, mientras que uno de ellos se celebrará en el Rose Bowl de California.

Javier Aguirre busca afinar la lista final de 26 jugadores que representarán a México durante el Mundial 2026, por lo que en el mes de febrero, el Tri se medirá a Islandia en la cancha del Estadio Corregidora y, un mes más tarde, hará lo propio ante Portugal y Bélgica.

Estos serán los últimos partidos de la Selección Mexicana previo a debutar en el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Mundial 2026, compromiso que se disputará en la cancha del Estadio Azteca.

El 1 de junio será la fecha límite para compartir de manera oficial la lista de 26 convocados al Mundial 2026. Mexsport

México Vs Ghana

Midiéndose por quinta ocasión ante las Estrellas Negras –todas en partidos amistosos- México volverá a enfrentarse a un país de África tras más de dos años. Justamente, fue ante Ghana ante quienes se disputó este compromiso, que data del 14 de octubre de 2023; el Tri se impuso 2-0.

Los africanos serán parte del Grupo L en el Mundial 2026.

Día: viernes 22 de mayo, 2026.

Horario: por confirmar.

Sede: se definirá en qué estadio de México se disputará este compromiso.

Historial: 4 triunfos para México, 0 empates y 0 derrotas.

México siempre ha derrotado a Ghana; jamás se han enfrentado en partido oficial. Mexsport

México Vs Australia

Los Socceroos le tienen tomada la medida a México, ya que de las dos ocasiones en las que se han enfrentado en partidos oficiales (Copa Confederaciones), se han impuesto en ambas al Tri; el combinado azteca sima 1 triunfo y 3 empates en amistosos.

Australia será parte del Grupo D en el Mundial 2026.

Día: sábado 30 de mayo, 2026.

Horario: por confirmar.

Sede: Rose Bowl Stadium de Pasadena / 89,702 espectadores.

Historial: 1 triunfo de México, 2 empates y 2 derrotas.

Australia ha eliminado a México las dos veces que se han enfrentado en partido oficial. Mexsport

México Vs Serbia

Finalmente, México cerrará su preparación para el Mundial 2026 frente a una escuadra europea a ante la que presenta números negativos, ya que cuenta con 5 derrotas, una de ellas en la Copa Mundial de la FIFA de 1950.

Serbia se quedó a un punto de calificar al Repechaje UEFA; no estará en el Mundial 2026.

Día: jueves 4 de junio, 2026.

Horario: por confirmar.

Sede: se definirá en qué estadio de México se disputará este compromiso.

Historial: 2 ganados por México, 1 empate y 5 derrotas.

BFG