Colección de lujo: México acuñará monedas conmemorativas de oro y plata por el Mundial 2026

Por unanimidad de 94 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas con motivo del Mundial 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Una será de oro, con un valor nominal de 25 pesos, otra de plata con un valor nominal de 10 pesos, y una tercera moneda bimetálica con un valor nominal de 20 pesos. Las tres monedas tendrán en el anverso, en el centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior.

En el reverso el diseño será el que determine el Banco de México, pero debe relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta, afirmó que estas monedas “son una forma de hablarle al mundo”, un símbolo de memoria depositado en un metal que circulará de mano en mano con la misma naturalidad con la que rueda un balón de futbol

Asimismo, en el dictamen se lee que "el diseño del motivo que se contenga en el reverso de la moneda a que se refiere este artículo, será el que, de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto determine el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá”.