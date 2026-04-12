Santiago González es bicampeón del Mexico City Open 2026 tras épica final de dobles

El tenista mexicano Santiago González se consagró bicampeón del Mexico City Open 2026 en la modalidad de dobles, tras imponerse en una final sumamente disputada junto a su compañero, el estadounidense Ryan Seggerman. El torneo, celebrado en la Ciudad de México sobre canchas de arcilla, volvió a tener al veracruzano como protagonista, confirmando su gran nivel y consistencia en este certamen.

En el partido decisivo, la dupla González-Seggerman se enfrentó a Diego Hidalgo y Patrik Trhac en un duelo muy parejo que se definió en tres sets. El marcador final fue 6-4, 4-6 y un dramático super tie-break que terminó 10-8, reflejando lo cerrado e intenso del encuentro. Cada punto fue clave, con ambos equipos mostrando gran calidad y determinación hasta el último momento.

Este triunfo significó la defensa exitosa del título para Santiago González, quien ya había ganado la edición 2025, aunque en aquella ocasión con otro compañero. De esta manera, el mexicano logró repetir campeonato en casa, consolidando una racha destacada en el torneo y reafirmando su jerarquía como uno de los mejores doblistas del circuito.

Además del resultado, el título tuvo un valor especial por conseguirse ante el público local, que jugó un papel importante como apoyo durante toda la semana. Con este bicampeonato, González no solo suma otro logro a su carrera, sino que también fortalece su legado en el tenis mexicano, destacándose como una figura clave en el éxito reciente del país en competencias internacionales.