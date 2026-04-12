"Paso a paso”, Efraín Juárez mantiene la cordura tras victoria ante Mazatlán

Tras la victoria de los Pumas sobre el Mazatlán, Efraín Juárez técnico de los universitarios, destacó que, más allá del resultado, el partido dejó lecciones valiosas para su equipo, especialmente en los momentos donde el rival estuvo cerca de empatar.

Para el estratega, esos lapsos de sufrimiento son fundamentales en el crecimiento de un grupo que aún está en construcción.

Viviéndolos y experimentándolos. Somos un grupo que se ha formado de poquito a poquito. Somos un grupo nuevo y es con base de experiencias. Hemos pasado las buenas y las malas. Tenemos que crecer en muchos aspectos. Con Cruz Azul estuvimos en situaciones complicadas y lo único que te da eso son las experiencias. Cuando sabes quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas, todas las vivencias son para mejorar. Eso lo tenemos que recuperar”, señaló Efraín Juárez.

También dejó claro que su enfoque no se limita al marcador, sino al desarrollo futbolístico de su equipo, algo que considera clave para que los resultados lleguen de manera sostenida.

Incluso recordó que en etapas anteriores, el rendimiento ya mostraba señales positivas aunque no siempre se reflejara en el marcador.

Me dedico mucho en el rendimiento más allá del resultado. El año pasado no se daba el resultado, pero jugábamos muy bien por lapsos. Sí es más fácil con el resultado, pero hoy analizaré más allá de si ganamos, perdemos o empatamos. Aquí no se viene a ganar. Primero rendimiento individual, grupal y a consecuencia de eso se saca el resultado. Yo puedo hacer que mi equipo juegue y mejore con base en la metodología que trabajamos. Los muchachos lo han entendido bien y se contagia”.

Finalmente, el entrenador auriazul resaltó el papel de la afición, a la que agradeció por el respaldo constante, incluso en los momentos más complicados, y aseguró que el equipo trabaja para que se sientan identificados con lo que ven en la cancha.