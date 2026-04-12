PSG blinda a Luis Enrique: renovación en puerta hasta 2030

El Paris Saint-Germain está a un paso de cerrar la renovación de Luis Enrique, con el objetivo de asegurar su continuidad a largo plazo y consolidar un proyecto deportivo que ya rinde frutos en Europa.

Aunque el técnico español tiene contrato vigente hasta 2027, la directiva parisina busca extender su vínculo hasta 2030, en una jugada estratégica para blindarlo ante el interés de clubes de la Premier League, donde su nombre ha ganado fuerza en los últimos meses.

La posible renovación colocaría a Luis Enrique entre los entrenadores mejor pagados del mundo, reflejo del impacto inmediato que ha tenido desde su llegada en 2023. Más allá de los resultados, el PSG valora su capacidad para imponer una identidad de juego clara y alinear al equipo con una visión deportiva a largo plazo.

Bajo su mando, el conjunto parisino se ha consolidado como uno de los clubes más dominantes del continente, sumando títulos como la liga francesa, la Copa y la Champions League, un logro que elevó las expectativas del proyecto.

En el Parque de los Príncipes no solo celebran los campeonatos, también la estabilidad. La directiva considera que Luis Enrique es la pieza clave para sostener una estructura competitiva que aspire constantemente a lo más alto del futbol mundial.

Con esta renovación, el PSG refuerza su ambición de mantenerse en la élite y construir una era ganadora en Europa. La continuidad del técnico español representa mucho más que un contrato: es la apuesta por un proyecto sólido, ambicioso y con visión de futuro.