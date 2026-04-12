Brian Rodríguez alista su inminente salida del América tras el Mundial 2026

El futbol de estufa comenzó a arder con fuerza en las entrañas de Coapa. El América atraviesa una severa crisis deportiva que se agudizó tras el amargo empate frente a Cruz Azul la noche de ayer sobre la cancha del Estadio Banorte. En medio de este turbulento panorama, la afición azulcrema recibió un balde de agua helada al revelarse que Brian Rodríguez, pieza fundamental en la conquista del histórico tricampeonato, empacará sus maletas para abandonar el nido una vez que concluya el actual torneo Clausura 2026.

Brian Rodríguez de espaldas y con el dorsal 7 Mexsport

Durante el vibrante choque contra La Máquina, el atacante charrúa cargó con casi todo el peso ofensivo del equipo. El extremo sudamericano corrió, desbordó y generó constante peligro, demostrando que su compromiso sigue intacto a pesar de que el funcionamiento colectivo del cuadro dirigido por André Jardine perdió por completo la brújula. Sin embargo, su enorme talento y desequilibrio individual tienen los días contados en el balompié azteca.

EL DESTINO MILLONARIO DE BRIAN RODRÍGUEZ EN EUROPA

La bomba mediática explotó gracias a la información revelada por el periodista Mauricio Ymay de la cadena TUDN, quien confirmó que el futuro del atacante apunta directamente hacia el Viejo Continente. Aunque en la transmisión no se oficializó el nombre del club comprador, los reflectores apuntan hacia el CSKA de Moscú. La escuadra de Rusia lanzó una jugosa oferta superior a los 10 millones de dólares el pasado mes de febrero para hacerse con los servicios del habilidoso extremo izquierdo.

Brian Rodríguez lamentándose. Mexsport

En aquel momento, la directiva emplumada frenó la negociación con una estrategia financiera maestra. Los altos mandos del club condicionaron la salida del jugador hasta que finalizara la justa internacional. Al tener un contrato blindado que expira hasta el año 2029, el conjunto capitalino compró tiempo valioso para analizar otras propuestas en el mercado y esperar a que la vitrina global eleve todavía más el estratosférico valor de su carta.

EL ÚLTIMO BAILE CON AMÉRICA Y LA MIRA EN EL MUNDIAL 2026

Por ahora, el objetivo principal de Brian Rodríguez se divide en dos frentes sumamente claros. Primero, busca cerrar su exitoso ciclo con las Águilas de la mejor manera posible y evitar un desastre monumental en la liga. El equipo marcha actualmente en la séptima posición de la clasificación general con apenas 19 puntos, una cifra alarmante que los sitúa a 12 unidades de distancia del acérrimo rival y líder del torneo, las Chivas. El margen de error desapareció por completo si desean asegurar un boleto directo a la ansiada Liguilla.

Brian Rodríguez en un entrenamiento del América. Mexsport

El segundo gran reto del futbolista será brillar con luz propia defendiendo la camiseta de la selección de Uruguay. Un desempeño sobresaliente durante el Mundial 2026 representará la llave maestra para que escuadras de mayor jerarquía en Europa volteen a ver su talento. Las próximas semanas dictarán los detalles finales de esta millonaria transacción, pero la inminente despedida del ídolo uruguayo dejará un vacío prácticamente imposible de llenar en el ataque del campeón mexicano.