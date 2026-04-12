¡Cada vez más cerca! JJ Macías reaparece en CU y afila el colmillo con Pumas

El rugido de José Juan Macías está cerca de volver a escucharse en la Liga MX. El delantero de los Pumas dio una nueva señal de que su recuperación va viento en popa tras dejarse ver en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, acompañando al plantel durante el calentamiento previo al choque de la Jornada 14 ante Mazatlán.

A través de sus redes sociales, el atacante compartió una postal a pie de campo mientras sus compañeros realizaban los ejercicios precompetitivos. Aunque todavía no calza los tachones para jugar, su presencia en el 'pintoresco' inmueble del Pedregal ilusiona a la afición auriazul, que cuenta los días para verlo de vuelta en el área.

Macías, quien sufrió una ruptura de ligamento colateral y menisco medial en noviembre pasado, se encuentra en la recta final de su rehabilitación. Todo indica que el 'Killer' estará listo para apuntalar el ataque universitario bajo el mando de Efraín Juárez de cara al Apertura 2026.

No es la primera vez que JJ funge como el "jugador número 12" desde afuera; ya lo hizo en la visita ante Chivas en Guadalajara, demostrando que, pese a la jerarquía de su lesión, se mantiene en total comunión con el grupo. La resiliencia de Macías es total: el vestidor lo arropa y la delantera de la UNAM ya saborea su retorno.