¡Nuevo rey! Jannik Sinner derrota a Carlos Alcaraz y se corona en el Masters de Montecarlo

El mundo del tenis de élite vivió una jornada electrizante este domingo. El italiano Jannik Sinner dio un golpe de autoridad descomunal al coronarse campeón del Masters 1000 de Montecarlo. En una batalla que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca, el joven talento superó en dos sets al prodigio español Carlos Alcaraz, arrebatándole de paso la codiciada cima del ranking y consolidándose como el nuevo número 1 del mundo.

Jannik Sinner atacando la pelota. REUTERS

El marcador final dictó un 7-6 (7/5) y 6-3 tras dos horas y quince minutos de pura intensidad sobre la tierra batida. Este triunfo representó la séptima victoria para el italiano en el historial de sus duelos directos, acortando la distancia frente a los diez triunfos que todavía ostenta el tenista ibérico.

UN DUELO MARCADO POR EL VIENTO Y LOS ERRORES

Las condiciones climáticas jugaron un papel protagonista en el desarrollo del encuentro. Las fuertes rachas de viento sobre la mítica pista Rainiero III complicaron el accionar de ambos competidores desde el arranque. Carlos Alcaraz pegó primero, rompió el servicio de su rival y tomó una ventaja temprana de 2-0. Sin embargo, Sinner sacó el carácter, ahogó al español con devoluciones sumamente agresivas y emparejó los cartones rápidamente.

Jannik Sinner tras coronarse en Montecarlo. REUTERS

El primer episodio se definió en un dramático tie-break, el decimosexto en la historia de su rivalidad. La presión pasó factura al de Murcia, quien entregó el parcial tras cometer una fatídica doble falta. Picado en su orgullo, el español arrancó el segundo set quebrando el saque del italiano en un momento de debilidad, pero su consistencia se desplomó de forma inexplicable. Un alarmante total de 45 errores no forzados y cinco dobles faltas sepultaron sus aspiraciones, permitiendo que la balanza se inclinara definitivamente hacia la esquina del nuevo monarca.

SINNER HACE HISTORIA Y SE SIENTA EN LA MESA DE NADAL Y DJOKOVIC

Con esta impresionante victoria, el jugador de 24 años escribió su nombre con letras de oro en los libros del deporte blanco. Al levantar el codiciado trofeo en el principado, Jannik Sinner sumó su tercer título consecutivo de la categoría en este 2026, tras sus conquistas previas en Indian Wells y Miami. Este dominio absoluto en los torneos más importantes de la gira, solo por detrás de los Grand Slams, no se veía desde que Novak Djokovic lo lograra en la lejana temporada de 2015.

Jannik Sinner abrazando a Carlos Alcaraz. REUTERS

Pero los récords no terminaron ahí. El flamante campeón hilvanó 17 victorias de manera consecutiva en el circuito y empató una marca reservada únicamente para leyendas. El italiano se unió a Rafael Nadal y al propio Djokovic como el tercer tenista en la historia capaz de ganar cuatro coronas ATP 1000 al hilo, al sumar su triunfo en París a finales del año pasado.

Durante la ceremonia de premiación, el vencedor destacó la dureza del clima y la importancia de ganar finalmente en una superficie que se le negaba: "El resultado es increíble. Volver al número 1 significa mucho para mí... Estoy muy feliz de ganar un gran título en esta superficie". Por su parte, el español demostró su grandeza en la derrota y dedicó unas sentidas palabras a su verdugo al reconocer que su nivel actual resulta simplemente impresionante. La guerra por la supremacía del tenis mundial sumó un capítulo inolvidable, y el trono, por ahora, se pinta con los colores de Italia.