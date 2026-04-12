¡Insólito! Jugadores de Cruz Azul salen a pie del Estadio Banorte tras el Clásico Joven

El futbol mexicano regaló una de las imágenes más surrealistas del torneo durante el cierre de la jornada dominical. Lo que ocurrió fuera de la cancha superó por completo las acciones del partido. Al finalizar el vibrante Clásico Joven ante América, dos jugadores de Cruz Azul, Luka Romero y Mateo Levy, protagonizaron una escena que dejó boquiabiertos a propios y extraños. Los futbolistas abandonaron las instalaciones del Estadio Banorte caminando por las calles aledañas, abriéndose paso entre un mar de aficionados que no daban crédito a lo que sus ojos observaban.

En diversos videos que inundaron las redes sociales, los internautas observaron claramente cómo ambos jugadores cargaban sus propias mochilas mientras transitaban por la vía pública. Lejos de esconderse, los elementos de La Máquina mostraron una gran humildad, ya que se detuvieron en múltiples ocasiones para atender las peticiones de fotografías y saludos, tanto de sus propios seguidores como de los fanáticos del América. Aunque el gesto resultó aplaudido por la fanaticada, el hecho en sí levantó una nube de dudas sobre los protocolos del club visitante.

GRAVES FALLAS DE LOGÍSTICA Y SEGURIDAD EN EL ESTADIO BANORTE

Este peculiar incidente puso de inmediato sobre la mesa un debate urgente respecto a la logística de seguridad que ofrece el Estadio Banorte para resguardar la integridad de los equipos visitantes. Resulta sumamente peligroso exponer a los atletas de alto rendimiento a transitar sin escoltas ni protección en un partido clasificado de alta tensión. Un Clásico entre celestes y azulcremas siempre enciende pasiones al límite, por lo que dejar a los futbolistas a la deriva en la calle representó un riesgo innecesario que afortunadamente no pasó a mayores.

Luka Romero en el Estadio Banorte. Mexsport

Hasta el momento, la directiva cementera guardó total silencio y no emitió ninguna postura oficial para explicar los motivos detrás de este abandono logístico. Se desconoce si el camión del equipo partió antes de tiempo, si existió un error de coordinación o si los propios jugadores tomaron la decisión de salir por su cuenta. Lo único cierto es que este suceso pasó directo a engrosar la extensa carpeta de anécdotas inexplicables que caracterizan a la Liga MX.

DEL EMPATE EN EL CLÁSICO A LA PRUEBA DE FUEGO EN CONCACHAMPIONS

Antes de la polémica caminata, la pelota rodó en el césped y entregó un enfrentamiento muy parejo. El América pegó primero cuando Patricio Salas mandó guardar el esférico y abrió el marcador. Sin embargo, la escuadra celeste mostró capacidad de respuesta y, justo antes de culminar la primera mitad, Omar Campos sentenció el 1-1 definitivo. Este empate permitió a ambas instituciones sumar unidades vitales en la tabla de clasificación.

Mateo Levy lamentando una falla. Mexsport

Ahora, los dos gigantes capitalinos cambiarán rápidamente el chip para encarar sus compromisos de vida o muerte en la Concachampions. El próximo martes 14 de abril, el Club América recibirá al Nashville en la vuelta de los Cuartos de Final, buscando romper el 0-0 de la ida en su propia casa. Por otro lado, Cruz Azul vivirá un auténtico milagro o tragedia deportiva en el Estadio Cuauhtémoc, donde intentará remontar el pesado 3-0 que arrastra contra el LAFC. Los aficionados podrán seguir toda la intensidad de estos dos choques internacionales a través de la señal de FOX One.