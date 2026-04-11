Santiago Baños arremete contra 'opinólogos' y aclara polémicas en América

Santiago Baños, presidente deportivo de América, arremetió contra los opinólogos que critican la actual gestión; aclara el momento actual de Henry Martin y André Jardine, quienes en las últimas semanas han estado en el ojo del huracán.

Previo a enfrentar una semana en donde se medirán a Cruz Azul en Liga MX, a Nashville en la vuelta de Concachampions sin margen de error y cerrando la actividad ante Toluca en la cancha del Estadio Banorte, el directivo azulcrema habló sobre lo que se viene para las Águilas:

Partidos complicados, Cruz Azul también tuvo una derrota complicada. Cruz Azul y Toluca tienen un colchón en la Liga, nosotros no podemos permitirnos eso”, mencionó durante entrevista concedida a TUDN.

Sobre el regreso del América a su feudo, Santiago Baños aseveró que será de gran relevancia; aprovechó para defender el tema de la planeación y mandarle mensaje a quienes critican la gestión en el Nido:

El regreso al Banorte va a ser muy importante con la gente. Las críticas siempre van a estar y no me afectan. Tenemos tres centros delanteros, para los opinólogos, deberían darse una vuelta por acá más seguido para emitir un juicio”.

Santiago Baños arrancó su etapa en América como Auxiliar de Miguel Herrera. Mexsport

Henry y Jardine firmes… de momento

Acabando con los rumores sobre la presunta pelea entre Henry Martin y André Jardine, el directivo fue contundente y no dudó en respaldar al capitán americanista, quien cuenta con contrato hasta diciembre del presente año:

Es lamentable, lo dicen sin una investigación. Ni conocen a André ni a Henry, quien tiene contrato hasta diciembre y si está bien físicamente, contento y nos conviene a las dos partes, no tengo ningún problema”.

Finalmente, mencionando la intención de retener a André Jardine en el banquillo del 16 veces campeón del futbol mexicano, Santiago Baños reiteró que el análisis se hará una vez que termine el semestre en donde América busca el título de Liga MX y -sobretodo- en Concachampions:

Nos encantaría tenerlo uno, dos o tres años más. Al final del día, es futbol y estamos en base a resultados. Hoy estamos vivos en los dos torneos y queremos trascender, ojalá podamos llegar a buen puerto. El análisis se hará cuando terminen los dos torneos en el verano”.

André Jardine y Henry Martin encabezan el proyecto americanista tras el tricampeonato obtenido en Liga MX. Mexsport

El cierre de semestre para América será ante Cruz Azul, Toluca, León y Atlas, donde se estarán jugando la Liguilla, mientras que en Concachampions podrán avanzar a Semifinales en caso de imponerse a Nashville y medirse ante el vencedor entre Tigres y Seattle Sounders.

BFG