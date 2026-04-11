Caruana, por la revancha ante el líder J. Sindárov

Detengámonos a observar, por un momento, un fragmento de la fascinante lucha multifacética que ocurre días tras día desde hace cientos de miles de año en el reino animal: todo mundo ataca; además del hombre, ataca el león, el tigre, el águila, la orca, la serpiente, la mantis religiosa, el oso Kodiak, pero muy pocos saben defenderse. La defensa exige mayor conocimientos, experiencia y precisión. Defensa y ataque son diástole y sístole, tan importante en la esfera agonal y esencial el uno como el otro.

En el espectacular y excitante Torneo de Candidatos organizado por la FIDE en Pafos, isla de Chipre, tanto el líder el astro uzbeko Javokhir Sindárov, de 20 años, y el gran maestro neerlandés Anish Giri, de 31, en la segunda posición de la clasificación general, han conseguido respectivamente tres y dos victorias con las piezas negras.

La actuación de Javokhir Sindárov es de 8 puntos (6 victorias -con blancas 3 y 3 con negras-, 4 empates y 0 derrotas. Y de Giri, 6 puntos reales (3 triunfos -con blancas 2 y uno con negras-, seis empates, y una derrota ante Praggna en la R-1). Sobresale por encima del resto de los competidores la poderosa fortaleza y relación de estado de forma de Sindárov y Giri, así como su capacidad de adaptación al combate. El resto de los triunfos los han conquistado los grandes maestros con las piezas blancas con excepción del chino Wei, Yi cuya única victoria ocurrió con negras ante Andrey Esipenko en la ronda 7.

En términos generales abrir con blancas representa ventaja. Después de 40 partidas la estadística indica +15, =25 y por supuesto con 15 derrotas. De las 15 victorias 9 han sido con blancas y seis con negras.

Sindárov, en su brillante desempeño, ha establecido un récord de victorias, seis. El número proyecta paralelismo con las seis victorias de Fischer sobre Mark Taimánov y Bent Larsen en el Torneo de Candidatos de 1971, cuando la competencia se disputaba por matches y no en el actual formato de torneo cerrado a doble ronda como se desarrolla desde 2013. Es la primera vez que un jugador logra 6 triunfos bajo este formato. Cinco victorias individuales consiguieron el noruego Magnus Carlsen en 2013; Fabiano Caruana en 2018; Ian Nepomniachtchi en 2021-2022; y Dommaraju Gukesh en 2024.

Más que las consideraciones aritméticas el mayor valor de la trayectoria de un competidor- jugador, lo comunica su estado de forma generalmente en el líder al que acompaña el momento de inspiración, motivación así como una brizna aleatoria.

Hoy en la ronda 11 Sindárov conduce las piezas negras ante el más experimentado: Fabiano Caruana al que venció en la R-4 con blancas. La ronda se complementa con las partidas Esipenko vs. Giri; Nakamura vs Wei-Yi, y Pragg vs. Bluebaum. Mañana domingo empieza la recta final con la R-12, el lunes, la FIDE y organizadores, han intercalado un nuevo descanso y martes y miércoles se realizan las dos últimas rondas. La ruta de Sindarov es compleja además de Caruana se mide con (B) a Nakamura con (N) a Giri y concluye con (B) ante Wei Yi.

Con el fin de que el lector pueda hacer sus propias deducciones en un intento por anticiparse a los acontecimientos y saber quién va a ser el probable desafiante oficial a la corona mundial con un premio de 70,000 euros, presentamos el programa de la recta final:

R-12: 1) Esipenko vs Praggna; 2) Bluebaum vs Caruana; 3) Sindárov vs Naka. 4) Wei, Yi vs. Giri.

R-13: 1) Wei, Yi vs Esipenko; 2) Giri vs. Sindárov; 3) Naka vs. Bluebaum; 4) Caruana vs. Praggna.

R-14: 1) Esipenko vs Caruana; 2) Praggna vs Naka; 3) Bluebaum vs Giri; 4) Sindárov vs Wei Yi.

Mujeres: El quíntuple empate en el liderazgo que se produjo en la R-8 se desvaneció en la R-9 con la victoria de la china Zhu, Jiner sobre la rusa Kateryna Lagno y el triunfo de Vaishali, Rameshbabu sobre su compatriota Divya Deshmuk. Empataron Tan Zhongyi – Anna Muzychuk y Goryachkina – Bibisara Assaubayeva. Raras veces se presencia que 5 ajedrecistas compartan el primer lugar en una competencia de carácter cerrado y de alta calidad.

Poderosa e inestable la china Zhu Jiner perdió ante Assaubayeva en la R-1; no obstante que fue su 3ª derrota Jiner se encuentra a medio punto de la líder Vasihali, Rameshbabu a la que batió en la R-5 y se volverá a medir mañana en la R-12.

El Torneo femenino es muy cerrado. Hay 6 maestras con perspectivas para ganar la competencia y alcanzar el derecho de ser reconocida como la desafiante oficial de la campeona mundial Ju, Wenju, que reina desde hace ocho años.

Pulse la clasificación a la Ronda 10: 1) Vaishali Rameshbabu 6; 2) Zhu Jiner 5 ½; 3) Anna Muzychuk, 5 ½; 4) Aleksandra Goryachkina 5; 5) Bibisara Asaaubayeva 5; 6) Katerina Lagno 5; 7) Divya Deshmukh, 4 ½; 8) Tan Zhongyi, 3 ½.

Hoy R-11: Lagno-Muzychuk, Tan-Assaubayeva, Jiner-Deshmukh, Gorya-Vaishali.