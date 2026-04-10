McIlroy incendia Augusta y toma ventaja récord mientras el mexicano Carlos Ortiz queda fuera del Masters

Lo que se vivió este viernes en el Augusta National fue una exhibición de poderío que quedará grabada en los libros de oro del golf. Rory McIlroy, el vigente campeón, no sólo defendió su corona, sino que la pulió con una actuación histórica: una tarjeta de 65 golpes (-7) que le otorgó una ventaja de seis impactos sobre sus perseguidores, estableciendo un nuevo récord en el Masters.

Mientras el norirlandés volaba sobre el campo, la otra cara de la moneda la vivió el mexicano Carlos Ortiz, quien a pesar de mejorar su rendimiento, no pudo evitar la eliminación al quedar fuera del corte por tercer año consecutivo.

El huracán McIlroy: Seis birdies en siete hoyos

La tarde de McIlroy parecía destinada a ser una batalla cerrada hasta que llegó al tee del hoyo 12. A partir de ahí, el "Genio de Down" desató una tormenta de birdies (seis en sus últimos siete hoyos) que dejó al resto del field preguntándose si estaban compitiendo por el primer puesto o simplemente por el honor del segundo lugar.

McIlroy embocó dos birdies en los pares 5 tras rescatar golpes desde los árboles, pero el momento que hizo rugir a las tribunas ocurrió en el hoyo 17: un chip espectacular desde 30 yardas cuesta arriba que desapareció en la copa. Con un acumulado de 132 golpes (-12), Rory rompió la marca histórica de ventaja tras 36 hoyos, superando los cinco golpes que poseían leyendas como Scottie Scheffler y Tiger Woods.

Simplemente me dije a mí mismo: 'Sigue golpeando, sigue agresivo'", declaró un McIlroy que parece haber descifrado finalmente el código genético de Augusta tras 17 años de intentos.

Carlos Ortiz: Una despedida prematura

Para el golf mexicano, la jornada fue agridulce. Carlos Ortiz llegó al segundo día con la obligación de remontar una primera ronda complicada. Aunque el tapatío mostró destellos de solidez y firmó una tarjeta de 75 golpes (+3), una mejora respecto al jueves, su acumulado de 153 impactos (+9) lo situó en la posición 79, lejos de la línea del corte.

El mexicano Carlos Ortiz no pasó el corte pese a mejorar en la jornada de este viernes. REUTERS

Ortiz, quien buscaba trascender en el primer Major de la temporada, pagó caro los errores de la jornada inaugural. Con su eliminación, el torneo pierde la representación mexicana en un fin de semana que promete ser una vuelta de honor para McIlroy.

Hacia el club de los inmortales

Rory McIlroy busca ahora convertirse en apenas el cuarto hombre en la historia en ganar el Masters de forma consecutiva, uniéndose a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods. Con una ventaja de seis golpes sobre Patrick Reed y Sam Burns, el norirlandés inicia el "Moving Day" con la mesa puesta para una coronación histórica el domingo.