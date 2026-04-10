La Selección Mexicana Femenil golea 9-0 y toma ventaja rumbo al Campeonato de la Concacaf W 

Monumental goleada de la Selección Mexicana Femenil dentro de los clasificatorios de la Concacaf W. Hizo pesar la localía en Zacatecas, con un 9-0 ante su similar de Islas Vírgenes de los EE.UU.

El Estadio Carlos Vega Villalba abrió sus puertas para 18 mil 735 espectadores, quienes gozaron de la calidad del Tricolor que comanda Pedro López rumbo a la misión de clasificarse al campeonato regional y consecuentemente los pases al Mundial Femenil Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La mediocampista María Sánchez fue la jugadora con más reflectores del cotejo, al despachar a las visitantes con cuatro goles (5’, 19’, 32’, 45+5’).

A la letal jugadora de los Tigres le siguió Charlyn Corral. La histórica goleadora mexicana se mandó un doblete (9’, 25’). Mientras que el resto de los balones que sacudieron las redes de la meta Jenna Rehm fueron por conducto de Kimberly Rodríguez (5’), Scarlet Camberos (39’) y Kiana Palacios (82’).

Con este resultado, la Selección Mexicana Femenil llegó a 9 unidades, con las que comanda el Grupo A de los clasificatorios a la Concacaf W. La diferencia de goles (30) beneficia al Tricolor para mantenerse encima de Puerto Rico que también suma nueve puntos.

Sin embargo, el cierre de la fase grupal enfrentará a México y Puerto Rico el 18 de abril, en el Estadio Nemesio Díez (Toluca, Estado de México), con la condicionante que avanzan solamente las líderes de cada grupo.

“Jugamos como equipo sólido, sabemos que estar en Selección tiene poco tiempo para trabajar, pero enfocadas en el proceso, feliz de cómo funciona el equipo. Una gran motivación la afición, lo feliz que nos hacen, nos motivan mucho, nos vemos en Toluca, será un juego importante”, expresó María Sánchez tras la victoria.