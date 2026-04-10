Villa Villa 'borra' a Martinoli, debuta como narrador y la afición lo llena de elogios

Villa Villa fue la gran novedad del viernes botanero este viernes 10 de abril, apareciendo en lugar de Christian Martinoli y narrando el duelo entre Puebla y León correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026; todo surgió tras una falla técnica.

Puebla y León inauguraron la jornada al enfrentarse en el Estadio Cuauhtémoc, donde La Franja asumía el partido como su última oportunidad de mantenerse soñando con la Liguilla, mientras que La Fiera intentaba sumar los 3 puntos para dormir en sitios de Fiesta Grande.

Una vez iniciada la transmisión, Christian Martinoli, David Medrano y Zague perdieron la señal a minuto 14, por lo que hasta llegar a la media hora del compromiso, Villa Villa estuvo completamente solo, mismo que se encontraba en la cancha del estadio mundialista en 1970 y 1986.

En cuanto las fallas técnicas se solventaron, Martinoli y compañía regresaron a la transmisión del compromiso, enalteciendo y agradeciendo el esfuerzo del tan polémico -y carismático- Villa Villa.

Por supuesto, en redes sociales no pasó desapercibido el momento, reconociendo al Chivahermano y compartiendo videos de algunos instantes de este compromiso entre Puebla y León, mismo que se mantuvo sin goles hasta los minutos finales de la primera mitad.

BFG