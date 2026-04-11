Caso R-INO: cuando la prisión preventiva sustituye a la prueba

En México, la justicia penal enfrenta un dilema cada vez más visible: ¿qué ocurre cuando un proceso avanza sin pruebas suficientes, pero con personas privadas de su libertad durante años?

El caso conocido como “Operación R-INO” se ha convertido en un ejemplo paradigmático de esta tensión.

Desde 2017, varios imputados —entre ellos Julio Marcio “N”— permanecen en prisión preventiva en México, acusados de formar parte de una supuesta red de pornografía infantil con operaciones internacionales. Sin embargo, a casi una década del inicio del proceso, la acusación central sigue enfrentando un problema fundamental: la ausencia de evidencia material que la sustente en territorio nacional.

De acuerdo con peritajes oficiales, el contenido analizado no presenta imágenes de desnudos ni conductas de carácter sexual. Incluso, en audiencia, un agente del Ministerio Público reconoció que el material no contenía este tipo de elementos. Las páginas web investigadas fueron catalogadas como sitios de moda infantil, sin contenido ilícito. A pesar de ello, el proceso no solo continúa, sino que se ha prolongado en el tiempo sin una sentencia firme.

El origen del caso añade una capa adicional de complejidad. La investigación inicial se desarrolló en Costa Rica, a partir de una denuncia anónima. No obstante, documentos internos han puesto en duda la integridad de dicha investigación, incluyendo la omisión de personas relevantes en la red de contactos analizada. Mientras otros países decidieron no judicializar el caso ante la falta de pruebas, México optó por llevarlo a tribunales.

Este contraste obliga a una reflexión incómoda: ¿qué estándares probatorios se están aplicando?

El sistema penal acusatorio mexicano se construyó sobre principios claros: presunción de inocencia, debido proceso e inmediación. Sin embargo, en la práctica, la figura de la prisión preventiva ha comenzado a operar como una pena anticipada. Más de 95 mil personas en México se encuentran privadas de su libertad sin una sentencia definitiva, lo que plantea un cuestionamiento estructural sobre el uso de esta medida cautelar.

El caso R-INO ilustra con claridad este problema. A lo largo de los años, el proceso ha enfrentado retrasos significativos, con múltiples autos de apertura a juicio oral que no han logrado concretarse. La defensa ha señalado un “tortuguismo procesal” que, lejos de acercar una resolución, prolonga indefinidamente la incertidumbre jurídica de los imputados.

Además, la ausencia de una víctima directa identificada en México y la falta de pruebas físicas del delito principal debilitan aún más la solidez del caso. En paralelo, instancias internacionales han comenzado a distanciarse de la narrativa original, como lo demuestra la eliminación de referencias al caso en plataformas de organismos multilaterales.

Más allá de los detalles técnicos, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de justicia.

La prisión preventiva, concebida como una medida excepcional, se ha convertido en una herramienta recurrente. En la práctica, esto implica que una persona puede pasar años en prisión sin que se haya demostrado su culpabilidad, lo cual invierte de facto el principio de presunción de inocencia.

El derecho penal no puede operar sobre la base de sospechas prolongadas en el tiempo. Requiere pruebas, certeza y resoluciones oportunas.

El caso R-INO no solo debe analizarse como un expediente aislado, sino como un síntoma de un problema mayor: la normalización de procesos largos sin resultados concluyentes. Cuando el tiempo sustituye a la prueba, el sistema deja de impartir justicia y comienza a administrarla de manera incierta.

México enfrenta el reto de revisar no solo este caso, sino el uso mismo de la prisión preventiva como eje del sistema penal. Porque en un Estado de derecho, la libertad no debería depender del paso del tiempo, sino de la existencia de pruebas.

Y hoy, más que nunca, la pregunta sigue abierta: ¿puede haber justicia cuando no hay evidencia?