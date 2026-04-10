Xolos derrota agónicamente a Juárez y duerme en zona de Liguilla

Xolos derrotó 1-2 a FC Juárez en el regreso de Gilberto Mora tras superar la pubalgia y Tijuana duerme en zona de Liguilla en el inicio de la presente Jornada 14 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX; Bravos terminó con 2 expulsados.

En el inicio del compromiso celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Monchu cometió una falta artera que fue catalogada con tarjeta amarilla, no obstante, tras la revisión en el VAR, Jorge Abraham Camacho decidió expulsar al futbolista apenas en el minuto 4.

FC Juárez 0-1 Xolos

En el ocaso de la primera mitad (42’), Xolos logró tejer una jugada proveniente desde el saque de banda que terminó en pies de Kevin Castañeda, mismo que a la altura del manchón penal prendió el esférico de pierna zurda para anotar su séptimo tanto en el semestre y el primero en la noche fronteriza.

FC Juárez 0-2 Xolos

Para el inicio del segundo tiempo, Ramiro Árciga apareció por la banda de la derecha y, tras una serie de rebotes, el 17 de Xolos remató con la pierna zurda para superar a Sebastián Jurado, aumentar la ventaja y concretar los 3 puntos en su favor.

FC Juárez 1-2 Xolos

Durante los minutos finales, los locales intentaron sumarse al ataque y quedaron cerca de descontar, hasta que un burdo penal fue convertido por Guilherme Castilho, dándole esperanza a los Bravos en los últimos instantes (89').

Inmediatamente, Gilberto Mora fue derribado en el área y el VAR evitó un nuevo cobro desde los once pasos y, finalmente, antes de que concluyera el compromiso, Jesús Murillo fue expulsado al 90+7', dejando a los locales con 9 hombres en el cierre del duelo.

Con este resultado, Xolos es 8º con 18 puntos y duerme en puestos de Liguilla, mientras que FC Juárez deja escapar puntos de oro, estancándose en 16 unidades en el 12º de la tabla de posiciones, pudiendo ser superado por Monterrey y Atlético San Luis al final de la actividad en el fin de semana.

Sus rivales para la Jornada 15 del Clausura 2026

Gilberto Mora y Xolos visitarán a La Máquina en busca de 3 puntos que los mantengan en la contienda por los sitios que dan acceso a la Liguilla, mientras que FC Juárez disputará la victoria palmo a palmo contra León, escuadras que se mantienen coqueteando con la Fiesta Grande.

Cruz Azul Vs Xolos / sábado 18 de abril, 17:00 horas.

León Vs FC Juárez / sábado 18 de abril, 21:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

FC Juárez y Xolos se mantienen con posibilidades de calificar a Liguilla de cara a los últimos 3 partidos de Fase Regular en el Clausura 2026. Mexsport

BFG