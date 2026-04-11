La catástrofe anunciada

Acabo de leer un artículo estremecedor. En una entrevista que le hicieron a Elon Musk (no dice la fecha) éste hace unos comentarios dignos de analizar profundamente. En resumen, predice y da por hecho:

• Que la inmensa mayoría de los trabajos que hacemos los humanos los efectuarán los robots, con el creciente desarrollo de la inteligencia artificial.

• Que eso va a causar la declinación de la raza humana y que este fenómeno es inexorable. No lo elogia ni critica, sólo lo exhibe como un hecho en proceso de consumarse muy pronto.

• Sugiere que se proclame el salario único general para que la humanidad sobreviva sin trabajar.

No hay duda que Musk es un ser fuera de serie, además del hombre más rico del mundo. Ha procreado más de una docena de hijos con diferentes mujeres y diseñó y puso en marcha la revolución de los vehículos eléctricos, de los satélites y cohetes del espacio, compró Twitter y lo convirtió en un vehículo ideológico muy potente. En general, es un visionario muy controvertido.

¿A quién va a afectar primero con esta terrífica visión? La respuesta es simple: a quienes hemos trabajado intensamente durante varias décadas y que creemos que nuestro esfuerzo ha resultado en un mejor nivel de vida para nuestros seres queridos y a la comunidad en que nos desarrollamos. Simplemente seremos reemplazados por máquinas que van a ir evolucionando rápidamente y van a hacer muchas labores mejor que nosotros. Además, no se van a cansar, quejarse continuamente ni se les va a pagar nada por hacerlo, día y noche. ¿Un mundo feliz? Muy dudoso este panorama.

Musk también afirma que va a haber más bienes comunes a la disposición de todos, tal vez incluso de mejor calidad que los actuales y que la vida diaria va a ser más completa en lo material.

El que no haya casi trabajo manual y mucho de lo intelectual será cubierto por nuevas tecnologías es un hecho que ya estamos percibiendo actualmente. Recientemente en un concurso literario para niños y jóvenes, el jurado detectó que muchos de los excelentes trabajos presentados por niños de primaria habían sido sacados de fuentes de inteligencia artificial. Hubo grandes problemas para la premiación y, aunque se pongan reglas muy precisas, la misma tecnología va a servir para evadirlas. Gran problema. Ni qué hablar de cientos de trabajos y profesiones que van a ser redundantes en un futuro, más próximo que lo que todos pensamos, y los centros académicos van a estar entrando a una profunda crisis existencial. ¿Qué profesiones o carreras técnicas van a ser obsoletas o, en el mejor caso, van a tener una menor demanda? Un factor crítico para nuestros jóvenes estudiantes, además de sus padres que cada vez ven más complicada su situación laboral.

Yo espero que, en medio de este escenario catastrófico, salgan ciertas alternativas que permitan a los humanos tener un mínimo de certeza en sus labores, en sus pensamientos originales, creatividad y expectativas de vida plena, pero, por ahora las desconozco y me da pavor pensar en nuestras familias. Musk no está contento con el panorama actual y futuro, pero simplemente lo señala como lo que viene a corto y mediano plazo.

A través de varias décadas que llevó en la profesión de asesor, escritor y periodista que me tocó en suerte elegir ha habido muy pocas ocasiones en que me haya costado trabajo despertarme para ir a trabajar, ya que es muy diversa y gratificante mi labor.

¿Va a ser posible que los humanos seamos capaces de levantarnos y estar activos física e intelectualmente satisfechos? Ojalá.

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