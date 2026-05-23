‘Resbalón’ de La Volpe en el México-Ghana se hizo viral
Ricardo La Volpe le puso un ‘extra’ a la transmisión del partido entre México y Ghana, con lo que desató una serie de reacciones
Ricardo La Volpe le puso un “extra” a la transmisión del partido amistoso entre México y Ghana, un “resbalón” que provocó varias reacciones de sus compañeros, que incluso, David Faitelson pidió que lo “sacaran”.
Cuando México ya derrotaba 2-0 a Ghana con goles de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez al minuto 58, David Faitelson mantuvo una charla con Fernando Guerrero, quien realizó el análisis arbitral del encuentro.
“Así que…, tranquilo ‘Cantante’ (Fernando Guerrero), sigue disfrutando tu viernes” dijo Faitelson y enseguida Ricardo La Volpe agregó un “botanero”.
“¡Nooooo! Sácalo de aquí, ¿lo saco yo o lo sacas tú, Vaca?”, reviró de inmediato Faitelson, debido a la referencia con la palabra que utiliza la otra televisora para promocionar sus partidos de futbol.
Los aficionados hicieron eco del ‘resbalón’ de La Volpe, haciéndolo viral y desatando una serie de comentarios, como el que se fuera a trabajar a la otra televisora al lado de Christian Martinoli y Luis García.
El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será ante Australia en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con miras a debutar en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.