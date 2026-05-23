‘Resbalón’ de La Volpe en el México-Ghana se hizo viral

Ricardo La Volpe le puso un “extra” a la transmisión del partido amistoso entre México y Ghana, un “resbalón” que provocó varias reacciones de sus compañeros, que incluso, David Faitelson pidió que lo “sacaran”.

Cuando México ya derrotaba 2-0 a Ghana con goles de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez al minuto 58, David Faitelson mantuvo una charla con Fernando Guerrero, quien realizó el análisis arbitral del encuentro.

México se impuso a Ghana con goles de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez Mexsport

“Así que…, tranquilo ‘Cantante’ (Fernando Guerrero), sigue disfrutando tu viernes” dijo Faitelson y enseguida Ricardo La Volpe agregó un “botanero”.

“¡Nooooo! Sácalo de aquí, ¿lo saco yo o lo sacas tú, Vaca?”, reviró de inmediato Faitelson, debido a la referencia con la palabra que utiliza la otra televisora para promocionar sus partidos de futbol.

Los aficionados hicieron eco del ‘resbalón’ de La Volpe, haciéndolo viral y desatando una serie de comentarios, como el que se fuera a trabajar a la otra televisora al lado de Christian Martinoli y Luis García.

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será ante Australia en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con miras a debutar en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.