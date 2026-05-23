Frentes Políticos / 23 de mayo de 2026

1. Senderos. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió Palacio Nacional para la firma del Acuerdo Global Modernizado con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo. No fue fotografía de protocolo, fue una reunión geopolítica. Mientras Washington revisa el T-MEC con lupa electoral y amenazas arancelarias intermitentes, la UE aterriza en México con empresarios bajo el brazo y contratos en la mira. El acuerdo llevaba años empolvado entre revisiones técnicas y cautelas políticas, hoy reaparece como salvavidas comercial y acuerdo diplomático. Integrados al reacomodo mundial.

2. Pacificación. El corredor Chilapa-Hueycantenango volvió a convertirse en laboratorio político de la seguridad federal y estatal. La presidenta Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, impulsaron la instalación de una Mesa de Diálogo por la Paz que intenta bajar la presión en la región. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, abrió el camino días antes y ahora Francisco Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de Guerrero, junto con el subsecretario de Gobernación César Yáñez, operan el control político. Mano dura donde se necesita; todo sea por la paz...

3. Retratos. Víctor Mercado, senador de Morena, salió a explicar lo que no tiene explicación: sus fotografías con personajes hoy perseguidos por delincuencia organizada. El problema no fue sólo el encuadre, sino el catálogo completo. Ahí aparece con Jesús “N”, alcalde prófugo de Cuautla; Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla, todos bajo la sombra de investigaciones criminales, mientras Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, endurece el discurso contra las redes locales de poder. Víctor Mercado aplica el “yo no fui”, pero las selfies lo hacen sospechoso.

4. Filtros tardíos. Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, desmontó el entusiasmo alrededor de las reformas electorales que Morena impulsa rumbo al próximo periodo extraordinario. Aplazar la elección judicial a 2028 y endurecer revisiones sobre perfiles vinculados al crimen organizado sirve para contener el desgaste inmediato, pero no corrige el conflicto abierto desde la reforma de 2024. El problema, advirtió, sigue intacto. Ugalde cuestionó que los partidos puedan detectar nexos criminales cuando las instituciones de inteligencia y procuración de justicia arrastran fallas estructurales. La paradoja es inadmisible.

5. Aprovechados. César Yáñez, subsecretario de Gobernación, quedó convertido en operador de contención justo cuando el reloj rumbo al Mundial acelera presiones sociales y reclamos acumulados. Transportistas, agricultores, controladores aéreos y la disidencia magisterial encontraron en el torneo internacional el momento ideal para empujar demandas que algunas dependencias dejaron estacionadas durante meses. El funcionario promete mesas, escucha y seguimiento, mientras Claudia Sheinbaum intenta sostener la imagen de estabilidad previa al torneo que México venderá al mundo.