La trampa de la injerencia extranjera

Muy peligrosa la iniciativa que incluye como causal de nulidad de elecciones la injerencia extranjera. Es una forma de pertrecharse ante una eventual caída del oficialismo en los comicios intermedios del 2027. Aplicaría si hay “prueba plena” de intervención directa o indirecta de gobiernos, organismos, empresas o individuos extranjeros, con impacto grave en los resultados de cualquier elección.

Requiere que las autoridades electorales (INE o tribunales) acrediten con evidencia sólida (¿o política?) del impacto “grave y determinante” de la injerencia, dice la iniciativa.

Sabemos, sin embargo, que las autoridades electorales están colonizadas, en su mayoría, por consejeros y magistrados al servicio del gobierno morenista. Si hay litigio, no tenemos duda a quién beneficiarán.

Las causales de nulidad por injerencia extranjera que propone la iniciativa son:

1.- Desinformación sistemática y manipulación digital.

El riesgo aquí es que la libertad de expresión quede subordinada a la interpretación a modo del gobierno de la 4T, del INE y el TEPJF.

2.- Financiamiento ilícito del extranjero a favor de un candidato o partido.

3.- Presión política, económica o “mediática” destinada a alterar el voto de los ciudadanos.

El autor oficial de la iniciativa es Ricardo Monreal. El diputado de Zacatecas es de lo mejor que tiene Morena. No es excluyente ni dogmático. Sabe hacer política. Lo respeta la oposición, pero pertenece a un movimiento pernicioso para la democracia.

* Se suponía que el periodo extraordinario, convocado para la próxima semana, era para cambiar la fecha de la elección judicial. Lo movería de 2027 a 2028, para que no fuera concurrente con las elecciones intermedias.

Súbitamente anunciaron otras tres iniciativas relacionadas con elecciones. De dos de ellas ni siquiera se conocía su contenido, pero aun así las agendaron para discutirlas y aprobarlas en el periodo extraordinario de la semana que entra, con la mayoría artificial del oficialismo. “Sin decir agua va. Cuando la iniciativa que se iba a discutir era cambiar la fecha del Poder Judicial, de repente salen con estas iniciativas”, se quejó Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, en entrevista con Jaime Núñez, de Radio Fórmula. Una de las iniciativas es para modificar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, otra para cambiar la fecha de la reforma judicial y la tercera, enviada por la presidenta Sheinbaum, para la integridad de las candidaturas.

Moreira hizo preguntas sobre los motivos que llevaron la Presidenta y a Monreal a presentar las iniciativas:

“¿Alguna amenaza estadunidense? ¿Por qué no quieren que México vaya al mundo y diga lo que está pasando? ¿Porque estamos en el inicio de un gobierno persecutor?”.

* Todo esto ocurre en el peor momento de las relaciones con Estados Unidos. Al oficialismo no le gustó la solicitud que hizo la Fiscalía de Nueva York de detener provisionalmente, con fines de extradición al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios locales acusados de aliarse con Los Chapitos y recibir sobornos. Eso fue el 29 de abril. Hace 24 días. Dos secretarios del gabinete estatal de Rocha se entregaron voluntariamente a las autoridades de EU: Gerardo Mérida, de Seguridad, y Enrique Díaz, de Finanzas. Pero ni Rocha ni el senador Enrique Inzunza ni el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gómez, ni los demás señalados han sido detenidos provisionalmente, como solicita el Departamento de Justicia de EU.

Esa solicitud dio el banderazo de salida a encendidos discursos en defensa de la soberanía y del estribillo de “¡Pruebas! ¡Pruebas! ¡Pruebas!”. En Palacio Nacional dieron línea para acusar como “entreguista” y “traidor a la patria” a cualquiera que exigiera la detención de Rocha Moya y cómplices que reclama el vecino del norte. El lema ya no es primero los pobres, sino primero los morenistas, aunque estén señalados.

* Nadie con tantito cerebro está a favor de la injerencia extranjera en las elecciones. El problema es que no hay confianza en Morena ni en su gobierno. El riesgo es que pueden cacarear que hubo injerencia en lugares donde son derrotados en las urnas, para revertir los resultados. Son capaces de eso y de mucho más. Ya los conocemos.

Sobre su iniciativa, Monreal dice: “De lo que se trata es hacer eficaz el principio de la no intervención en asuntos internos, de lo que se trata es de plasmar con todo rigor la defensa de la soberanía nacional”. La Presidenta le dio ayer la bendición: “Me parece bien, la verdad, creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos”.

Palabras para la tribuna.

En la oposición, obvio, ya pusieron el grito en el cielo.

Me quedo con la elocuente observación que hizo la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. “El objetivo es tener el poder por el poder en sí mismo”, recalcó.