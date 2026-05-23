Violento asalto a Alain Prost: El tetracampeón de F1 es herido en Suiza

El expiloto francés y cuatro veces campeón del mundo Alain Prost, fue víctima de un agresivo asalto junto a su familia dentro de su residencia en Nyon, Suiza, esto según han reportado medios europeos.

El exdueño del equipo de F1 que llevó su nombre habría sido golpeado tras confrontar directamente a los criminales, además de que habría tenido pérdidas materiales, esto según informó Blick.

El incidente ocurrió cuando un grupo de delincuentes encapuchados irrumpió de forma sorpresiva en la propiedad del cuatro veces monarca de la Fórmula 1. Al encontrarse cara a cara con "El Profesor", los asaltantes lo agredieron de manera física, provocándole una herida leve en la cabeza.

Además de las afectaciones corporales, el entorno del exdeportista señaló que tanto él como su familia quedaron impactados de forma psicológica por la violencia con la que operaron los delincuentes durante la invasión de su hogar.

Amenazas, robo de cajas fuertes y la huida de los criminales

El nivel de hostilidad escaló cuando los agresores sometieron a uno de los hijos de Prost, obligándolo bajo amenazas a abrir la caja fuerte principal de la mansión. Aunque las autoridades locales no han especificado el monto total del botín ni la naturaleza exacta de los bienes sustraídos, se especula que entre los objetos robados podría encontrarse una valiosa colección de alta relojería, una de las grandes aficiones conocidas del astro francés.

A pesar de los esfuerzos conjuntos, los criminales no han sido localizados. Medios locales advierten que este tipo de asaltos a residencias, conocidos como home-jackings, han registrado un preocupante incremento en las zonas exclusivas cercanas al lago Lemán.

Tras el amargo episodio, se informó que Alain Prost optó por abandonar territorio suizo para refugiarse en Dubái, ciudad donde reside la mayor parte del año.