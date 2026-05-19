Martinoli defiende continuidad de ‘Huiquilopochtli’

Joel Huiqui ha despertado la polémica sobre si debe o no tener continuidad con el Cruz Azul, por los cinco partidos que los lleva dirigiendo, donde instaló a La Máquina en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Para el narrador y comentarista, Christian Martinoli, ‘Huiquilopochtli’ debiera seguir al mando, sea campeón o no.

Sea o no campeón de la Liga MX, ¿Joel Huiqui debe continuar con Cruz Azul? Sí No Votar TOTAL:

En la mesa del programa Los Protagonistas, David Medrano opinó que no le quieren dar mérito a Joel Huiqui, por lo que Christian Martinoli salió al quite.

Christian MArtinoli defendió la continuidad de Joel Huiqui Mexsport

“Yo a Huiquilopochtli lo tengo arriba, es el rey de la guerra”, dijo.

Por su parte, Carlos Guerrero indicó que entiende la postura de la directiva de que no pueden ratificar en estos momentos a Joel Huiqui, aunque sea campeón de la Liga MX.

“Tienes que poner sobre la mesa pros, contras, procesos, experiencia, todo lo que ha logrado y después tomas la decisión de si le das o no la oportunidad, pero ya empieza el vox populi de ‘ya por donde los llevó tiene que ser el indicado de aquí a 10 años’, ¡por favor! ¿Cómo funciona el futbol mexicano? Lo dejas y en la fecha 7, trae tres partidos consecutivos sin ganar, lo van a echar”, mencionó.

Joel Huiqui suma cinco partidos con Cruz Azul, cuatro victorias y un empate Mexsport

Christian Martinoli intervino para señalar: “No se apellidara Huiquilini, que ya tendría continuidad, no fuera Da Costa Huiqui porque también”.

A su vez, David Medrano resaltó que tiene más mérito lo que ha hecho Joel Huiqui, aunque sea cuestionado internamente: “ante todas esas circunstancias tiene a Cruz Azul en la final”.

Para Carlos Guerrero, la postura de la directiva de Cruz Azul es entendible Mexsport

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¿DÓNDE VER EL PUMAS - CRUZ AZUL, VUELTA DE LA FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2026 DE LIGA MX?

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